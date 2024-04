A- A+

BRASIL Defasagem da gasolina no Brasil sobe para 19% nesta segunda, diz associação de importadores Diferença no preço do diesel em relação ao exterior chegou a 12%. Para analistas, Petrobras pode ser pressionada a reajustar preços, caso a crise no Oriente Médio

A defasagem do preço da gasolina no Brasil em relação ao preço internacional chegou a 19% nesta segunda-feira, segundo dados da Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom). Na última sexta-feira, a disparidade estava em 17%. A associação atualiza a diferença de preços sempre pela manhã em seu site.

O preço do barril do petróleo do tipo Brent, referência no mercado internacional, estava cotado a US$ 89,61 por volta de 8h20 de hoje. A cotação tem ficado em torno de US$ 90 nos últimos dias, e analistas avaliam que pode chegar a US$ 100, caso a crise no Oriente Médio se agrave.

No fim de semana, o Irã lançou drones e mísseis contra Israel. A escalada nos preços do petróleo vai depender da resposta que o premier israelense Benjamin Netanyahu dará ao ataque iraniano, dizem analistas.

Segundo jornais internacionais, o governo está dividido quanto ao melhor momento e à intensidade do contra-ataque.

Ainda segundo a Abicom, a defasagem do diesel está em 12% no Brasil. Considerando as vendas de combustíveis apenas nos polos da Petrobras, a diferença seria de 21%, na gasolina, e 12%, no diesel.

Analistas avaliam que, se o conflito se acirrar, a Petrobras será pressionada a reajustar os preços no Brasil.

