AVIAÇÃO Defendo que se busque a redução do preço das passagens aéreas no Brasil, diz Costa Filho O ministro declarou que é preciso esperar o Congresso decidir sobre a cobrança de taxa de bagagens, respeitando a liberdade econômica das empresas

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, disse nesta terça-feira, 4, que defende que não se cobre taxa de bagagens em voos nacionais, mas que internacionalmente deixe o mercado livre para cobrar ou não a tarifa extra. Ele concede entrevista ao programa "Bom Dia, Ministro" da Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

"Eu defendo que aqui no País a gente não tem o aumento da bagagem, dessa taxa, mas para voos internacionais a gente possa liberar o mercado internacional e automaticamente a gente fazer a cobrança dessa taxa porque essa é uma política internacional", afirmou.

O ministro declarou que é preciso esperar o Congresso decidir sobre a cobrança de taxa de bagagens, porque as empresas têm liberdade econômica e não há o que o governo possa fazer sem a liberação do Legislativo. Segundo ele, a pandemia causou uma inflação sobre os preços das passagens aéreas pela baixa oferta de aeronaves pela indústria. Ele disse ainda que busca uma redução do preço das passagens aéreas.

Silvio Costa Filho também fez um apelo para que os passageiros brasileiros tenham mais planejamento em suas viagens aéreas para pagarem preços menores. Ele disse que as empresas aéreas passaram por dificuldade pós-pandemia com recuperações judiciais Segundo ele, a Azul sairá do plano de recuperação judicial até o fim do ano.

