Defesa da democracia marca posse no Sindifisco-PE

A solenidade de posse da Diretoria Colegiada do Sindifisco-PE para o Triênio 2023-2025, realizada na última sexta-feira, foi uma noite memorável. Marcada pela defesa da democracia, a solenidade empossou o novo presidente Francelino Valença, que também é presidente da Fenafisco para o mesmo período, e os diretores Ana Batista, Edson Nunes, Gabriel Ulbrik, Jaime Milfont, Joarib Santos, Patrícia Correia, Paulo Ricarte, Paulo Veloso, Rogério Salviano e Wildes Jackson. Marcaram presença na posse solene o secretário de Estado da Administração do Rio Grande do Norte (Sead-RN), Pedro Lopes, e o ex-presidente do Sindifisco-PE, Alexandre Moraes, além de representantes da Afrem Sindical, Alepe, AMPPE, Fenafim, Fenafisco, Fisco Saúde, OAB-PE, Senado, Sindicontas-PE, Sindilegis-PE, Sindifern, Sindifisco Nacional – DSRecife, Sindifisco-PB e Sindsemppe.

Após seis anos na Diretoria Colegiada, sendo três como secretário-geral adjunto e três como presidente, Alexandre Moraes se despediu da presidência da entidade. “Entregamos à nova Diretoria Colegiada um sindicato melhor para todos e confiante na nova condução. Francelino Valença é um querido colega e um amigo com larga experiência na condução do Sindifisco-PE”, concluiu Moraes.

‘É uma honra termos sido escolhidos. Já nos primeiros dias de gestão, fizemos movimentos importantes. Fomos recebidos pelo secretário da Fazenda e colocamos as bases que acreditamos ser um caminho para que a Fazenda funcione da melhor forma possível. Não estamos aqui para fazer conflito, mas para apresentar e obter soluções. Também não podemos deixar de defender a democracia, que é um bem nosso e precisa de vigilância”, comentou Valença, que destacou a nota de repúdio publicada pela Fenafisco contra os atos antidemocráticos que investiram contra os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário.

O secretário da Fazenda de Pernambuco, Wilson José de Paula, enviou mensagem, por meio de vídeo, à nova Diretoria. “Desejo todo êxito e sucesso para essa nova direção do Sindifisco-PE. Agradeço também a receptividade que tive na chegada e o apoio técnico de altíssimo nível que tem permitido que essa gestão inicie de uma forma bastante sólida e tranquila”.

Pedro Lopes, da Sead-RN, chamou atenção para a importância do serviço à sociedade que é feito pelo movimento classista. “O histórico de Pernambuco eleva o patamar da luta. Vocês têm muita sorte em ter Francelino como presidente e eu em tê-lo na Fenafisco. Sei que ele irá defender como um leão os direitos não só do servidor da Sefaz-PE como de todo o serviço público brasileiro”.

Compuseram a tribuna de honra as seguintes autoridades: a senadora Teresa Leitão, que foi representada pelo assessor político Ismael Bento de Melo, João de Paula Neto, presidente da Junta Eleitoral, Alexandre Moraes, ex-presidente do Sindifisco-PE, Pedro Lopes, secretário de Administração do Rio Grande do Norte, Wagner Lira Pinheiro, presidente do Sindicato dos Auditores Fiscais Tributários Estaduais da Paraíba (Sindifisco-PB), José Vieira de Figueiredo, diretor de Relações Parlamentares do Sindicato dos Auditores Fiscais do Rio Grande do Norte (Sindfern) e diretor suplente da Fenafisco., Andréa Feitosa Pereira Maranhão, vice-presidente da Comissão de Assuntos Tributários (CAT) da OAB-PE, Fábio Henrique de Souza Macedo, presidente da Federação Nacional dos Auditores e Fiscais de Tributos Municipais (Fenafim) e presidente do Sindicato dos Fazendários do Recife (Afrem Sindical) e Deluse Amaral Rolim Florentino, presidente da Associação do Ministério Público de Pernambuco (AMPPE).

Também marcaram presença na posse Pablo Cavalcanti, diretor-presidente do Fisco Saúde, José Alencar Tavares Filho, membro da Junta Eleitoral do Sindifisco-PE, Helena Bezerra de Medeiros, vice-presidente do Sindifisco-PB e diretora do Departamento de Integração da Fenafisco, Hélio Lúcio Dantas da Silva, procurador-geral da Alepe, Dauzley Marques de Miranda, presidente da Delegacia Sindical do Sindifisco Nacional no Recife, Mauricio Fontes, presidente do Sindicato dos Servidores no Poder Legislativo do Estado de Pernambuco (Sindilegis-PE), Valdemir Bezerra, presidente do Sindicato dos Servidores do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (Sindicontas-PE) e Ronaldo Fonseca Sampaio, coordenador-geral do

Sindicato dos Servidores do Ministério Público de Pernambuco (Sindsemppe).

Prestígio – Segundo Gabriel Ulbrik, diretor do Sindifisco-PE e responsável pela organização do evento, essa foi uma das posses mais prestigiadas da história do sindicato. “Esse sucesso é fruto do comprometimento e profissionalismo de todos os envolvidos. A presença marcante de filiados, entidades e autoridades revela a confiança nessa equipe e eleva a expectativa por novas conquistas”.

