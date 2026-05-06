Defesa de Daniel Vorcaro, do Master, entrega anexos de proposta de delação para PF e PGR analisarem
Investigadores agora começarão a analisar o conteúdo dos relatos do banqueiro
A defesa do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master, entregou na terça-feira à Procuradoria-Geral da República e Polícia Federal uma proposta de delação premiada. O conteúdo agora será analisado pelos investigadores, que podem fechar um acordo com o executivo, pedir acréscimos ou rejeitar a colaboração.
A proposta consiste em uma sequência de capítulos do que Vorcaro pretende contar às autoridades. Cada anexo se refere a um tema diferente em que os advogados apontam as pessoas envolvidas e meios para se confirmar as respectivas histórias. Não houve a entrega de nenhum documento ou depoimento para corroborar o pedido, o que deve ocorrer se a PGR e a PF concordarem em avançar com o acordo.
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A conclusão dos anexos foi revelada pela coluna de Lauro Jardim e ocorre após um mês e meio de encontros quase diários entre Daniel Vorcaro e seus advogados.
O banqueiro está preso desde o início de março. Como parte da possiblidade do acordo, ele chegou a ser transferido da penitenciária federal de Brasília para a superintendência da Polícia Federal do Distrito Federal, onde ele continua custodiado.