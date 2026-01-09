A- A+

caso master Defesa de Daniel Vorcaro nega a contratação de influenciadores digitais para atacar o Banco Central Reportagem do Globo mostrou oferta de remuneração milionária para a divulgação de versões sobre a liquidação do Banco Master

Os advogados do ex-banqueiro Daniel Bueno Vorcaro enviaram ao Supremo Tribunal Federal (STF) um documento negando a contratação de influenciadores para a difusão de narrativas segundo as quais o Banco Central havia se precipitado ao decretar a liquidação extrajudicial do Banco Master. Os pagamentos poderiam chegar a R$ 2 milhões.

O caso dos influenciadores foi revelado pelo Globo, enquanto a resposta da defesa do banqueiro ao STF foi publicada pelo jornal "O Estado de S. Paulo", também confirmada pela reportagem com fontes ligadas ao processo, que permanece em sigilo por determinação do ministro Dias Toffoli, do Supremo.

Na petição, a defesa de Vorcaro negou vínculo do banqueiro com as personalidades digitais e disse que seu cliente está sendo vítima de uma campanha difamatória.

Conforme mostrou a colunista Malu Gaspar, os influenciadores de direita Rony Gabriel e Juliana Moreira Leite dizem ter recebido propostas para divulgar uma reportagem do portal Metrópoles que noticiava um despacho do Tribunal de Contas da União afirmando que haveria indícios de precipitação em liquidação do Master.

A ideia era postar vídeos que reverberassem a posição da Corte e colocassem em xeque a ação do Banco Central. Nenhum dos dois aceitou fazer o trabalho.

No caso de Rony Gabriel, que é vereador pelo PL em Erechim (RS) e tem 1,4 milhão de seguidores, a abordagem foi feita no dia 20 de dezembro via Instagram por um representante da UNLTD Brasil chamado André Salvador. Já com Juliana Moreira Leite, que se apresenta nas redes como @jliemilk e também tem 1,4 milhão de seguidores, o contato foi feito por Junior Favoreto, do Portal Group Br, também especializado em influenciadores de direita.

Os dois receberam o mesmo tipo de abordagem, descrita assim na mensagem enviada por Salvador para o perfil de Gabriel: “Estamos fazendo um trabalho de gerenciamento de crise para um executivo grande. E temos contratado perfis que se posicionam para nos ajudar nessa disputa política que estamos travando contra o sistema”, dizia a mensagem. “É um caso de repercussão nacional. Gente grande. Esquerda e centrão envolvidos”.

A Polícia Federal investiga de forma preliminar o caso dos influenciadores, em uma fase que antecede a abertura de inquérito.

