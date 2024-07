A- A+

NEGÓCIOS Defesa de ex-CEO da Americanas diz que ele prestou esclarecimentos voluntariamente na sexta A defesa do ex-executivo informou por meio de nota que ele se agora encontra no mesmo endereço comunicado desde 2023 às autoridades espanholas e brasileiras

O ex-CEO da Americanas Miguel Gutierrez prestou esclarecimentos de maneira espontânea às autoridades no dia 28 de junho em Madri, na Espanha e já se encontra novamente em sua casa, na mesma cidade.

A defesa do ex-executivo informou por meio de nota que ele se agora encontra no mesmo endereço comunicado desde 2023 às autoridades espanholas e brasileiras e que, ali, "sempre esteve à disposição dos diversos órgãos interessados nas investigações em curso".



Gutierrez é acusado de comandar a suposta fraude de resultados da varejista que levou ao rombo de mais de R$ 20 bilhões.





A defesa do ex-CEO afirma que o executivo compareceu "espontaneamente ante as autoridades policiais e jurisdicionais com o fim de prestar os esclarecimentos solicitados".

A nota informa ainda que, diante do acesso aos autos, Gutierrez agora poderá exercer sua defesa frente às alegações originadas por "delações mentirosas em relação a ele".

"A defesa reitera ainda que Miguel jamais participou ou teve conhecimento de qualquer fraude e que vem colaborando com as autoridades, prestando os esclarecimentos devidos nos foros próprios, manifestando uma vez mais sua absoluta confiança nas autoridades brasileiras e internacionais", finaliza a nota.

Veja também

AMAZONAS Festival de Parintins aquece produção cultural