A- A+

JUSTIÇA Defesa de ex-presidente do BRB nega contradições com Vorcaro em depoimentos: "Percepções diferentes" Paulo Henrique Costa e dono do Master participaram de acareação no STF

O advogado Cleber Lopes, responsável pela defesa do ex-presidente do Banco de Brasília (BRB) Paulo Henrique Costa, negou nesta quarta-feira que tenham ocorrido contradições nos depoimentos dele e do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, realizados na terça-feira no Supremo Tribunal Federal ( STF).

Após suas oitivas, houve avaliação por parte dos investigadores de que houve divergências e os dois passaram por uma acareação.

De acordo com Lopes, contudo, ocorreram apenas "percepções distintas sobre os mesmos fatos". Por isso, segundo o advogado, a acareação "foi breve e suficiente para esclarecer essas diferenças".

Ainda de acordo com Lopes, Paulo Henrique Costa "respondeu a todos os questionamentos e sempre destacou que sua atuação se deu no âmbito de decisões técnicas, colegiadas e formalmente documentadas".

Além de Vorcaro e Costa, a Polícia Federal (PF) também colheu o depoimento do diretor de Fiscalização do Banco Central, Ailton de Aquino Santos. Entretanto, ele foi dispensado da acareação, após a avaliação de que sua fala foi útil para a investigação.

Os três foram ouvidos porque a PF investiga suspeitas de fraudes na negociação de venda do Master para o BRB, que acabou sendo barrada pelo BC em setembro. A suspeita é de que foram fabricados títulos de crédito falsos. Em novembro, Vorcaro foi preso, e o BC decretou a liquidação do Master.

A acareação foi determinada pelo ministro Dias Toffoli, responsável pela investigação no STF.

Veja também