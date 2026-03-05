Qui, 05 de Março

VORCARO PRESO

Defesa de Vorcaro aciona STF e pede detalhamento de motivos citados pela PF ao pedir prisão

Em nota, a defesa informou que solicitou em quais datas foram enviadas as mensagens de Vorcaro que constam da decisão do ministro André Mendonça

Daniel Vorcaro, dono do Banco MasterDaniel Vorcaro, dono do Banco Master - Foto: Banco Master/Divulgação

A defesa do banqueiro Daniel Vorcaro recorreu ao Supremo Tribunal Federal (STF) e pediu que a Corte determine à Polícia Federal um detalhamento dos motivos citados no pedido de prisão.

Em nota, a defesa informou que solicitou em quais datas foram enviadas as mensagens de Vorcaro que constam da decisão do ministro André Mendonça. Além disso, pedem a "comprovação" da existência de um grupo chamado "A Turma" e se Vorcaro fazia parte.

Os advogados pleiteam ainda quais as datas das invasões de sistemas de órgãos públicos que foram citadas no pedido de prisão; documentos e datas que comprovariam pagamentos citados pela PF; e informações sobre a suposta tentativa de ocultar R$ 2,2 bilhões em uma conta atribuída ao pai de Vorcaro.

"A defesa de Daniel Vorcaro informa que o cumprimento do mandado de prisão preventiva ocorreu sem que a defesa tivesse acesso prévio aos elementos que fundamentaram a medida", completa a defesa.

Entenda o caso
A decisão do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), que autorizou a deflagração da terceira fase da Operação Compliance Zero nesta quarta-feira revela que os investigados faziam parte de um grupo chamado "A Turma" para realizar atividades de vigilância, coleta de informações e intimidação de pessoas consideradas adversárias do grupo ligado ao Banco Master.

Segundo a investigação da Polícia Federal, o grupo era coordenado por Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, identificado nas comunicações como "Felipe Mourão" e apelidado de "Sicário", responsável por organizar uma estrutura dedicada ao monitoramento de pessoas e obtenção de informações sensíveis. 

A investigação aponta que o grupo realizava atividades de vigilância e coleta de dados sobre indivíduos considerados de interesse do esquema. Conforme a decisão de Mendonça, Mourão coordenava "um grupo informal denominado ‘A Turma’, estrutura utilizada para realizar atividades de vigilância, coleta de informações e monitoramento de indivíduos considerados adversários do grupo". 

Na decisão, Mendonça afirma que o investigado exercia papel central na coordenação do grupo. De acordo com o texto, Mourão "mantinha relação direta de prestação de serviços com Daniel Bueno Vorcaro, atuando como responsável pela execução de atividades voltadas à obtenção de informações sigilosas, monitoramento de pessoas e neutralização de situações consideradas sensíveis aos interesses do grupo investigado".

Entre os alvos estariam pessoas que mantinham relação com investigações ou que faziam críticas às atividades do conglomerado financeiro. Segundo o ministro, as diligências eram voltadas à “identificação, localização e acompanhamento de pessoas que mantinham relação com investigações ou com críticas às atividades do grupo econômico ligado ao Banco Master”. 

A decisão também descreve que integrantes da estrutura realizavam consultas em sistemas restritos e buscavam dados pessoais e institucionais de pessoas consideradas relevantes para o grupo. Essas informações, segundo o documento, eram posteriormente compartilhadas com os integrantes responsáveis pela tomada de decisões estratégicas.

Além disso, a investigação aponta que o grupo atuava para pressionar ou intimidar indivíduos que se posicionassem de forma crítica em relação ao banco ou a seus dirigentes. Segundo o ministro, as atividades incluíam “a mobilização de equipes responsáveis por atividades de monitoramento presencial e coleta de informações, bem como ações destinadas a pressionar ou intimidar indivíduos”.

As informações constam na decisão do ministro André Mendonça, do STF, que autorizou nesta quarta-feira a terceira fase da Operação Compliance Zero e levou novamente à prisão do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, além de outros investigados. A investigação da Polícia Federal apura um suposto esquema bilionário de fraudes no sistema financeiro, com suspeitas de crimes como gestão fraudulenta de instituição financeira, corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

Segundo investigadores, o esquema teria utilizado estruturas do mercado financeiro para captar recursos e movimentar ativos de alto risco ou de baixa liquidez, além de operações que teriam servido para ocultar prejuízos e desviar recursos. A decisão também cita suspeitas de interlocução com servidores públicos e tentativas de interferir nas investigações.

A operação, chamada de Compliance Zero, já teve três fases. A primeira, deflagrada em novembro de 2025, investigou a suspeita de venda de carteiras de crédito sem lastro a outras instituições financeiras. A segunda, em janeiro deste ano, ampliou o foco para o uso de fundos de investimento ligados à gestora Reag para a circulação de recursos e aquisição de ativos considerados problemáticos. Já a terceira fase, autorizada agora pelo STF, inclui novas prisões e medidas cautelares contra investigados ligados ao caso.

