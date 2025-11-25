A- A+

Justiça Defesa de Vorcaro nega fuga para Dubai e afirma que viagem foi previamente comunicada ao BC Banqueiro teria se reunido com diretor de fiscalização do BC na tarde de 17 de novembro, mesmo dia em que foi preso

A defesa de Daniel Vorcaro afirma que a viagem que o banqueiro tentou fazer para Dubai teria sido previamente comunicada para o Banco Central (BC), e nega que o fundador do Banco Master estivesse em fuga para os Emirados Árabes.

Em nota divulgada nesta terça-feira (25), os advogados alegam que uma videoconferência teria sido realizada com representantes da autarquia financeira no mesmo dia (17/11) em que ocorreu a prisão.

A Polícia Federal antecipou a detenção de Vorcaro por suspeita de que estaria fugindo do país. Ele foi preso por volta das 22h do dia 17 de novembro, uma segunda-feira, no Aeroporto de Guarulhos.

Naquele mesmo dia, entre 13h30 e 14h10, o banqueiro teria se reunido com o diretor de fiscalização do Banco Central, Aílton de Aquino Santos, com o chefe do departamento de supervisão bancária, Belline Santana, e com o chefe adjunto do departamento de supervisão, Paulo Sérgio Neves de Souza, segundo documento interno do BC encaminhado pelos advogados.

Na reunião, de acordo com os documentos, Vorcaro atualizou os servidores do BC sobre as tratativas de venda das empresas do conglomerado Master para a Fictor. Ele comunicou ainda que viajaria para Dubai naquele mesmo dia para assinar o contrato e anunciar o grupo de investidores estrangeiros como parte do bloco acionário do Master. O encontro inicialmente foi marcado para o dia 19 de novembro, mas foi antecipado, a pedido de Vorcaro.

"Assim, ficam absolutamente afastadas as especulações de tentativa de fuga de Daniel Vorcaro, que, na verdade, buscava – e continuará buscando – soluções de mercado hígidas para o Conglomerado Master, com boa-fé, transparência e deferência ao regulador", afirma a nota.

Um representante de Vorcaro encaminhou para o Banco Central, em 24 de novembro, um pedido de confirmação sobre a realização da reunião e questionou se a videoconferência havia sido gravada, ou se uma ata sobre o encontro foi registrada. O BC respondeu, no entanto, que não houve gravação da reunião, mas o assunto discutido foi narrado pelo documento.

O Globo procurou o Banco Central sobre o assunto e aguarda retorno.

Vorcaro está preso em uma penitenciária na Grande São Paulo, após ser transferido da superintendência da Polícia Federal, na última segunda (24). A defesa apresentou um novo pedido de habeas corpus para o Supremo Tribunal de Justiça, que ainda não foi julgado.

'Comida azeda' e 'ratos': inspeção recente apontou problemas de alimentação e higiene em presídio onde está Vorcaro

No último final de semana, os advogados do banqueiro divulgaram outro comunicado, em que negaram as fraudes da qual ele é acusado.

As investigações da PF apontam que o Master pode ter movimentado cerca de R$ 12 bilhões em falsas operações de crédito, simulação de empréstimos e negociação de carteiras de crédito com bancos. O presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, e o diretor de Finanças e Controladoria do banco, Dario Oswaldo Garcia Júnior, foram afastados.

Em nota de três páginas distribuída à imprensa, a defesa de Vorcaro alega que essas carteiras “foram previamente adquiridas junto a terceiros que atuavam na originação de créditos” e que essa prática seria comum no mercado financeiro.

Os advogados afirmam que “isso significa que o Banco Master não captou diretamente os empréstimos consignados que compunham essas carteiras”.

