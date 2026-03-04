A- A+

VORCARO PRESO Defesa diz que Vorcaro não obstruiu Justiça no caso Master e colaborou com investigações Advogados de banqueiro preso nesta manhã "negam categoricamente" suspeitas lançadas pela Polícia Federal sobre o dono do Banco Master

Após a prisão do banqueiro Daniel Vorcaro, na manhã desta quarta-feira, os advogados do dono do Banco Master afirmaram que ele “jamais tentou obstruir o trabalho das autoridades ou da Justiça”. Ao pedir que Vorcaro voltasse para a prisão, a Polícia Federal classificou Vorcaro como “profissional do crime” e apontou indícios de monitoramento de autoridades e adversários “milícia privada”.

Segundo os advogados Pierpaolo Cruz Bottini e Roberto Podval, Vorcaro colaborou com as investigações do caso Master “de forma transparente desde o início”. “A defesa nega categoricamente as alegações atribuídas a Vorcaro e confia que o esclarecimento completo dos fatos demonstrará a regularidade de sua conduta”, registraram em nota.

Ao justificar a prisão do banqueiro e de seus aliados, Mendonça anotou que a liberdade dos investigados comprometeria a investigação e a “confiança social” na Justiça. Segundo o ministro, permitir a liberdade de Vorcaro e de seus aliados “significa manter em funcionamento uma organização criminosa que já produziu danos bilionários à sociedade”.

O magistrado ainda apontou risco concreto de destruição de provas, destacando que os investigados tem meios de acesso a documentos sensíveis e a sistemas estatais, “além do domínio de empresas instrumentalizadas para a prática de ilícitos de seus interesses”.

“A organização criminosa demonstra altíssima capacidade de reorganização, mesmo após deflagração de operações. Portanto, acaso os investigados permaneçam em liberdade, há o elevado risco de articulação com agentes públicos e da continuidade da prática de ocultação e reciclagem de capitais por meio da utilização de empresas de fachada”, ressaltou.

A defesa de Daniel Vorcaro informa que o empresário sempre esteve à disposição das autoridades, colaborando de forma transparente com as investigações desde o início, e jamais tentou obstruir o trabalho das autoridades ou da Justiça.

A defesa nega categoricamente as alegações atribuídas a Vorcaro e confia que o esclarecimento completo dos fatos demonstrará a regularidade de sua conduta.

Reitera sua confiança no devido processo legal e no regular funcionamento das instituições.

