A- A+

tarifaço Déficit com os EUA cresce 341% após tarifaço e pressiona exportações brasileiras No período de agosto a outubro deste ano, o saldo negativo aumentou US$ 3,6 bilhões em relação a 2024

As tarifas impostas pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros provocaram forte deterioração no comércio bilateral e pressionaram a balança comercial do Brasil entre agosto e outubro de 2025.

O déficit com os EUA subiu para US$ 4,7 bilhões, uma alta de 341%, ou US$ 3,6 bilhões, em relação ao mesmo período do ano passado, quando o saldo negativo fora de cerca de US$ 1,1 bilhão, segundo dados do Monitor Macroeconômico da Secretaria de Assuntos Internacionais do Ministério da Fazenda.

O recuo de 24,9% nas exportações brasileiras para o mercado americano explica a ampliação do déficit. Os produtos atingidos pela tarifa de 50% — carne bovina, café, maquinaria, açúcar e madeira — sofreram as maiores quedas, entre 17,3% e 78,8% em valor exportado.

Embora parte do comércio tenha sido redirecionada para China e México, no caso da madeira os Estados Unidos permaneceram como principal destino, o que mostra que a diversificação ainda não compensou totalmente as perdas.

Entre os bens sujeitos à tarifa de 10%, o minério de ferro teve a retração mais severa, de 83,3%, com a China assumindo o posto de principal destino. O aço também foi duramente atingido, com queda de 60,2% e perda de posição dos Estados Unidos, que passaram de segundo para terceiro maior comprador, atrás da Argentina.

A única exceção positiva foi o alumínio, cujas exportações para o mercado americano aumentaram 314,3% em volume, ampliando a participação brasileira nesse segmento.

Apesar do choque tarifário, o relatório destaca sinais de resiliência na pauta exportadora. O Brasil ampliou suas vendas para a Ásia — especialmente China, Singapura e Índia — e para as Américas, com destaque para Argentina e México. A participação chinesa nas exportações totais subiu de 25% para 29% no período.

O impacto das tarifas ocorre num contexto de desaceleração moderada da economia. As projeções do Ministério da Fazenda apontam crescimento de 2,2% do PIB em 2025, após 3,4% no ano anterior. A inflação medida pelo IPCA deve ficar em 4,55%, enquanto a taxa de desemprego recuou para 5,6%, o menor nível em mais de uma década.

As contas externas seguem pressionadas: o déficit em transações correntes está estimado em US$ 56 bilhões, após US$ 66,2 bilhões em 2024. A dívida bruta do governo deve atingir 80,7% do PIB, em alta frente ao ano passado. Ainda assim, o país preserva uma posição de liquidez confortável, com reservas internacionais de US$ 359 bilhões em 11 de novembro.

Nos fluxos financeiros, o investimento estrangeiro direto (IED) manteve-se forte: US$ 63,2 bilhões ingressaram no país entre janeiro e setembro, superando as projeções para o ano. A origem, porém, mudou: a participação dos EUA diminuiu, enquanto aumentaram os aportes vindos da Europa — notadamente Holanda, Luxemburgo, França, Alemanha e Reino Unido — e da China.

Mesmo sob o peso das tarifas e de um ambiente global incerto, o Brasil conseguiu amortecer parte do impacto por meio da diversificação de mercados e da entrada robusta de capitais produtivos. Analistas veem nesses movimentos sinais de que a economia brasileira mantém capacidade de adaptação e resiliência externa, atributos que serão decisivos para atravessar o atual ciclo de tensões comerciais.

Veja também