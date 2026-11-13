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Mercado Financeiro

Déficit comercial ajustado da zona do euro cresce a 8,7 bilhões em setembro

Na comparação mensal, as exportações do bloco avançaram 2% em setembro, enquanto as importações subiram 2,3%, também com ajuste sazonal

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Déficit comercial ajustado da zona do euro cresce a 8,7 bilhões em setembroDéficit comercial ajustado da zona do euro cresce a 8,7 bilhões em setembro - Foto: Pexels/Reprodução

A zona do euro apresentou déficit comercial de 8,7 bilhões de euros em setembro, segundo dados com ajuste sazonal publicados nesta sexta-feira, 13, pela Eurostat, a agência de estatísticas da União Europeia. O resultado representa piora em relação ao déficit de 7,8 bilhões de euros registrado em agosto, conforme dado revisado.

Na comparação mensal, as exportações do bloco avançaram 2% em setembro, enquanto as importações subiram 2,3%, também com ajuste sazonal.

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No dado sem ajuste sazonal, a zona do euro registrou déficit comercial de 10,3 bilhões de euros em setembro, ante um superávit de 13,5 bilhões de euros observado no mesmo mês de 2025.

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