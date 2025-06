Déficit comercial dos EUA cresce 11% em meio à guerra comercial de Trump

A- A+

O déficit comercial de bens dos Estados Unidos se ampliou inesperadamente em maio, devido à maior queda nas exportações desde o início da pandemia, enquanto as importações permaneceram praticamente estáveis.

O déficit no comércio de bens aumentou 11,1%, atingindo US$ 96,6 bilhões, conforme dados divulgados nesta quinta-feira pelo Departamento de Comércio. O valor foi superior à estimativa mediana de US$ 86,1 bilhões em uma pesquisa da Bloomberg com economistas.

As exportações de bens dos EUA caíram 5,2% em maio, totalizando US$ 179,2 bilhões, refletindo uma queda acentuada nos embarques de suprimentos industriais, como petróleo bruto. Os números não são ajustados pela inflação, e os preços do petróleo vêm caindo desde o início do ano.





As importações permaneceram praticamente estáveis em US$ 275,8 bilhões, um mês após a maior queda já registrada. No primeiro trimestre, as importações de bens estrangeiros dispararam, à medida que empresas americanas estocaram produtos e materiais antes da imposição de tarifas pelo presidente Donald Trump.

Em outra frente, o Departamento do Trabalho divulgou que os pedidos de seguro-desemprego subiram para o patamar mais alto desde novembro de 2021, sinalizando que os americanos desempregados estão enfrentando mais dificuldades para conseguir um novo emprego e que mais pessoas estão permanecendo fora do mercado de trabalho por mais tempo.

Os pedidos continuados — uma medida aproximada do número de pessoas que recebem o benefício — aumentaram para 1,97 milhão na semana encerrada em 14 de junho.

Menor contribuição do comércio

O déficit mais amplo em maio indica que o comércio poderá contribuir menos para o crescimento do segundo trimestre do que o inicialmente previsto. Antes dos dados mais recentes, a estimativa GDPNow do Federal Reserve Bank de Atlanta indicava que as exportações líquidas contribuiriam com mais de dois pontos percentuais para o PIB do segundo trimestre.

Uma disparada nas importações no primeiro trimestre subtraiu 4,66 pontos percentuais do cálculo do PIB pelo governo, o maior impacto desde 2020, segundo a estimativa revisada divulgada separadamente nesta quinta-feira. A economia encolheu 0,5% no período de janeiro a março.

O relatório do PIB do primeiro trimestre também destacou um descompasso entre os impactos do comércio e dos estoques. Normalmente, mercadorias importadas vão para armazéns ou diretamente para as lojas, o que fornece ao menos alguma compensação nas contas do PIB.

Mas os estoques contribuíram com 2,59 pontos percentuais para o PIB do primeiro trimestre — o que não foi nem de longe suficiente para compensar o agravamento do saldo comercial, deixando os economistas intrigados.

Uma possível explicação, segundo Oliver Allen, economista sênior dos EUA na Pantheon Macroeconomics, é que os estoques podem ter sido subestimados, apesar do grande salto nas importações de produtos farmacêuticos.

Allen afirmou que as mesmas distorções que reduziram o PIB no início do ano podem ter o efeito oposto no segundo trimestre, devido à antecipação de compras de bens antes da imposição das tarifas.

Além dos dados sobre o comércio de bens, o mais recente relatório de indicadores econômicos avançados mostrou que os estoques do varejo subiram 0,3% no mês passado. Já os estoques no atacado caíram 0,3%.

Trump fez das tarifas uma peça central de sua estratégia para estimular a produção doméstica, impulsionar as exportações a fim de eliminar os déficits com os parceiros comerciais dos EUA, aumentar a arrecadação do governo e reforçar a segurança nacional.

Um relatório separado do Departamento de Comércio, divulgado na quinta-feira, mostrou que os pedidos principais feitos a fábricas dos EUA para equipamentos empresariais saltaram 1,7% — o maior aumento desde o início do ano. Os embarques de bens de capital principais cresceram 0,5%.

Os pedidos de todos os bens duráveis — itens feitos para durar ao menos três anos — dispararam 16,4%, o maior aumento desde 2014, refletindo um impulso excepcional nos pedidos de aeronaves comerciais. A Boeing informou que recebeu 303 pedidos em maio, um aumento acentuado em relação ao mês anterior.

