ESTADOS UNIDOS Déficit comercial dos EUA sobe 34% em janeiro, para US$ 131,38 bilhões As exportações dos EUA subiram 1,2% em janeiro ante dezembro

O déficit comercial dos Estados Unidos cresceu 34% em janeiro ante dezembro, a US$ 131,38 bilhões.



Os dados da balança dos EUA foram publicados nesta quinta-feira, 6, pelo Departamento do Comércio norte-americano.

Analistas consultados pela FactSet previam saldo negativo bem menor em janeiro, de US$ 109,9 bilhões.

O déficit da balança de dezembro foi ligeiramente revisado para cima, de US$ 98,43 bilhões para US$ 98,06 bilhões.

As exportações dos EUA subiram 1,2% em janeiro ante dezembro, a US$ 269,82 bilhões, enquanto as importações saltaram 10% no período, a US$ 401,2 bilhões.



