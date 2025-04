A- A+

BRASIL Déficit das contas externas aumentou 60% no 1º trimestre, diz BC Indicador mostra que o Brasil gastou e enviou mais dinheiro para o exterior do que recebeu de fora do país no período

O déficit das contas externas aumentou em cerca de 60% no primeiro trimestre deste ano, segundo dados do Banco Central divulgados nesta segunda-feira. As transações correntes nos primeiros três meses de 2025, registraram um rombo de US$ 19,67 bilhões, ante US$ 12,39 bilhões no mesmo período do ano passado.

O dado foi divulgado no relatório “Estatísticas do setor externo” pelo BC, que calcula mensalmente estas movimentações financeiras, levando em consideração o saldo da balança comercial (exportações e importações, comércio serviços e remessas de rendas enviadas ao exterior.

Na prática, isto significa que o Brasil gastou e enviou mais dinheiro para o exterior do que recebeu de fora do país.

Em março, as contas tiveram um saldo negativo de US$ 2,24 bilhões. No acumulado de 12 meses até o mês, o déficit foi de US$ 68,5 bilhões, contra US$ 26,3 bilhões registrados no mesmo período do ano passado.

O aumento do déficit também é relacionado ao crescimento da economia, com isso, o país demanda mais produtos e serviços de fora.

Segundo o BC, isso se deve principalmente ao desempenho da balança comercial, que teve superávit de US$ 7,87 bilhões. No mesmo período do ano passado, o saldo foi de US$ 16,3 bilhões.

O Banco Central estima que as contas externas devem fechar o ano com um rombo de US$58 bilhões.

Investimentos estrangeiros

No relatório sobre o setor externo, o BC também indicou uma queda dos investimentos estrangeiros no Brasil durante o primeiro trimestre de 2025

Foram investidos US$ 14,19 bilhões por estrangeiros nos três primeiros meses deste ano, em comparação com US$ 16,58 bilhões no mesmo período de 2024.

