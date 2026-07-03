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Economia Déficit das estatais chega a R$ 7,4 bilhões até maio e supera rombo de todo o ano passado Resultado divulgado pelo Banco Central já ultrapassa o saldo negativo registrado em todo 2025

As empresas estatais brasileiras acumularam déficit de R$ 7,4 bilhões entre janeiro e maio de 2026, de acordo com dados divulgados pelo Banco Central (BC). O resultado já supera o rombo registrado ao longo de todo o ano de 2025, quando o saldo negativo foi de R$ 5,9 bilhões.

O levantamento mostra que o déficit deste ano é aproximadamente o dobro do registrado no mesmo período do ano passado, quando as estatais haviam acumulado resultado negativo de R$ 3,6 bilhões. No acumulado dos últimos 12 meses encerrados em maio, o déficit chega a R$ 6,7 bilhões.

O desempenho das empresas públicas foi influenciado principalmente pelo resultado de janeiro, mês em que o déficit alcançou R$ 4,869 bilhões. Em fevereiro, o saldo negativo foi de R$ 568,1 milhões; em março, de R$ 468,5 milhões; e em abril, de R$ 1,78 bilhão. Apenas maio apresentou resultado positivo, com superávit de R$ 273,3 milhões.

Entre as diferentes esferas de governo, as estatais federais concentraram a maior parte do déficit, com saldo negativo de R$ 5,9 bilhões. As empresas estaduais registraram déficit de R$ 1,5 bilhão, enquanto as municipais encerraram o período com superávit de R$ 95 milhões.

O Banco Central ressalta que a metodologia utilizada nas Estatísticas Fiscais não inclui a Petrobras. Segundo a instituição, a estatal possui características de governança corporativa semelhantes às de empresas privadas de capital aberto, com autonomia para captar recursos nos mercados financeiro nacional e internacional, motivo pelo qual seus resultados não integram esse cálculo.

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