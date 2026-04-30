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Produto Interno Bruto Déficit de R$ 80,7 bilhões das contas públicas em março leva dívida a 80,1% do PIB Passivo que abrange governo federal, INSS e governos estaduais e municipais está em R$ 10,4 trilhões

O setor público consolidado registrou um déficit primário (quando se desconta o pagamento dos juros da dívida) de R$ 80,7 bilhões em março deste ano, de acordo com dados do Banco Central (BC) divulgados nesta quinta-feira. No mesmo período do ano passado, o resultado foi de superávit de R$ 3,6 bilhões.

Os dados do setor público consolidado levam em conta os resultados fiscais de União, estados, municípios e empresas estatais (exceto setor financeiro e Petrobras).

O superávit acontece quando as receitas do governo com tributos e impostos são maiores que suas despesas. O mesmo acontece nos casos das empresas estatais, mas com suas receitas de serviços e produtos.

Neste mês, o resultado foi composto pelos déficits de R$ 74,8 bilhões do governo central, R$ 5,4 bilhões dos governos regionais, e R$ 0,5 bilhão das empresas estatais. Em doze meses, o setor público consolidado acumulou déficit de R$137,1 bilhões, equivalente a 1,06% do PIB, 0,65 p.p. do PIB

Ao se considerar o critério nominal, que engloba as despesas com juros da dívida pública, houve déficit de R$ 199,5 bilhões em março. No acumulado de doze meses, houve déficit nominal de R$1.217,5 bilhões (9,41% do PIB).

Dívida Bruta

O BC ainda divulgou o número da dívida bruta do Brasil em junho, que voltou a subir e atingiu R$ 10,4 trilhões, o que equivale a 80,1% do PIB, um crescimento de 0,9 ponto percentual em relação ao mês anterior. Este é o maior nível para a dívida pública desde julho de 2021, quando o índice alcançou 80,3% do PIB.

O cálculo leva em conta o governo federal, INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) e governos estaduais e municipais. Este é um dos principais indicadores econômicos observados pelos investidores na avaliação da saúde das contas públicas.

Segundo o BC, a variação mensal da dívida bruta foi puxada para cima pelos juros nominais apropriados (alta de 0,9 ponto percentual), das emissões líquidas da dívida (alta de 0,4 ponto percentual) e pelas variação do PIB nominal, que teve redução de 1,2 ponto percentual.

Dívida líquida

Enquanto isso, a dívida líquida, que desconsidera os ativos do governo, subiu a 66,8% do PIB em março, chegando a R$ 8,6 trilhões, um crescimento de 1,3 ponto percentual em comparação com o mês anterior.

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