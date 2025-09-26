Sex, 26 de Setembro

Déficit do setor externo em 2025 até agosto é o maior para o período desde 2015

De acordo com técnico, a piora do déficit em relação ao mesmo período de 2024 reflete, principalmente, uma redução do superávit comercial no período

Prédio do Banco Central, em BrasíliaPrédio do Banco Central, em Brasília - Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

O chefe do Departamento de Estatísticas do Banco Central, Fernando Rocha, afirmou nesta sexta-feira, 26, que o déficit em conta corrente acumulado em 2025 até agosto, de US$ 46,8 bilhões, é o maior para o período do ano desde 2015, quando somou US$ 51,6 bilhões.

Ainda segundo Rocha, o resultado representa um aumento de 27% no saldo negativo em relação ao mesmo período do ano passado, quando o déficit somou US$ 36,7 bilhões.

"A gente vem acompanhando, ao longo do tempo, uma tendência de aumento das transações correntes", disse Rocha.

De acordo com o técnico, a piora do déficit em relação ao mesmo período de 2024 reflete, principalmente, uma redução do superávit comercial no período, de US$ 48 bilhões para US$ 37,5 bilhões, associado, principalmente, ao aumento do valor das importações, de 6,1%, ante alta de 0,3% do valor das exportações

"O aumento das importações significa uma maior demanda de residentes no Brasil por bens importados, então significa um aumento da demanda doméstica e dessa demanda, uma parte é direcionada para bens importados", afirmou Rocha.

