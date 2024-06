A- A+

Banco Central Déficit em conta corrente soma US$ 3,4 bilhões em maio, afirma BC Esse foi o maior rombo para o mês desde 2022, quando o saldo havia sido negativo em US$ 4,269 bilhões

O Brasil teve déficit de US$ 3,4 bilhões na conta corrente em maio, informou o Banco Central nesta segunda-feira, 24. Foi o maior rombo para o mês desde 2022, quando o saldo havia sido negativo em US$ 4,269 bilhões.

Em abril deste ano, houve déficit de US$ 2,868 bilhões nas transações correntes.

O déficit de maio foi um pouco maior do que a mediana da pesquisa Projeções Broadcast, que indicava déficit de US$ 3,050 bilhões.

As estimativas do mercado iam de um déficit de US$ 5,70 bilhões a um superávit de US$ 800 milhões.



A balança comercial teve superávit de US$ 6,357 bilhões em maio, segundo a metodologia do BC.

A conta de serviços teve déficit de US$ 4,482 bilhões, enquanto a conta de renda primária ficou negativa em US$ 5,230 bilhões. A conta financeira teve déficit de US$ 4,564 bilhões.



O déficit da conta corrente soma US$ 21,094 bilhões em 2024, até maio, e US$ 40,148 bilhões em 12 meses - o equivalente a 1,79% do Produto Interno Bruto (PIB).

O BC espera que o déficit em conta corrente chegue a US$ 48 bilhões este ano, ou 2,1% do PIB, conforme o último Relatório Trimestral de Inflação.

