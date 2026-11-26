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Banco Central Déficit em conta corrente soma US$ 3,966 bilhões em outubro, afirma BC Rombo foi maior do que o previsto pela mediana da pesquisa Projeções Broadcast, que apontava para um déficit de US$ 3,000 bilhões

O Brasil teve déficit de US$ 3,966 bilhões na conta corrente em outubro, após déficit de US$ 5,100 bilhões em setembro, informou o Banco Central nesta quinta-feira, 26.

O rombo foi maior do que o previsto pela mediana da pesquisa Projeções Broadcast, que apontava para um déficit de US$ 3,000 bilhões. As estimativas, todas negativas, iam de US$ 1,800 bilhão a US$ 5,500 bilhões.

O déficit em transações correntes é o menor para meses de outubro desde 2023. Naquele ano, houve um saldo levemente positivo de US$ 184,5 milhões.

A conta corrente tem saldo negativo de US$ 53,922 bilhões no acumulado de 2026. O rombo em 12 meses passou de 2,33% do Produto Interno Bruto (PIB) em setembro para 2,34% em outubro.

A balança comercial teve superávit de US$ 8,488 bilhões no mês passado, segundo a metodologia do BC. A conta de serviços teve déficit de US$ 5,080 bilhões. A conta de renda primária ficou negativa em US$ 7,919 bilhões, e a conta financeira, negativa em US$ 5,710 bilhões.

O BC espera um déficit de US$ 60 bilhões nas transações correntes este ano, o equivalente a 2,3% do PIB, de acordo com o Relatório de Política Monetária (RPM) do 3º trimestre. A estimativa incorpora um superávit comercial de US$ 75 bilhões, além de déficits de US$ 56 bilhões na conta de serviços e de US$ 85 bilhões na conta de renda primária.

IDP

A entrada líquida de Investimentos Diretos no País (IDP) somou US$ 9,086 bilhões em outubro, informou o Banco Central. O resultado ficou acima da mediana da pesquisa Projeções Broadcast, que apontavam entrada de US$ 7,550 bilhões. As estimativas iam de US$ 3,000 bilhões a US$ 10,400 bilhões.

No acumulado de 2026, a entrada líquida de IDP soma US$ 84,795 bilhões. Em 12 meses, a entrada líquida de IDP atingiu US$ 87,458 bilhões, o equivalente a 3,37% do Produto Interno Bruto (PIB).

O BC espera que o IDP some US$ 75 bilhões em 2026, segundo o Relatório de Política Monetária (RPM) do 3º trimestre.

Remessa de lucros e dividendos

A rubrica de lucros e dividendos no balanço de pagamentos teve déficit de US$ 6,522 bilhões em outubro. Em outubro de 2025, os lucros e dividendos tiveram saldo negativo de US$ 4,544 bilhões

As despesas com juros externos somaram US$ 1,427 bilhão no mês passado, contra US$ 1,684 bilhão no mesmo mês de 2025.

No acumulado do ano até outubro, a rubrica de lucros e dividendos está negativa em US$ 22,562 bilhões, enquanto a dos gastos com o serviço da dívida está negativa em US$ 49,654 bilhões.

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