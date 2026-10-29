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Despesas Déficit nominal do setor público soma R$ 113,024 bi em setembro, aponta BC Acumulado em 12 meses chega a R$ 1,275 trilhão

O setor público consolidado teve déficit nominal de R$ 113,024 bilhões em setembro, após um déficit de R$ 115,946 bilhões em agosto, informou o Banco Central. Em setembro de 2025, o resultado nominal havia sido negativo em R$ 102,185 bilhões.

O déficit nominal do setor público atingiu R$ 976,421 bilhões, ou 9,64% do Produto Interno Bruto (PIB), no acumulado do ano.

Em 12 meses, o déficit somou R$ 1,275 trilhão, ou 9,51% do PIB.

O resultado nominal representa a diferença entre receitas e despesas do setor público, contando o pagamento dos juros da dívida pública.

O Governo Central (Tesouro Nacional, Previdência Social e BC) teve déficit nominal de R$ 101,368 bilhões no mês passado, os governos regionais tiveram saldo negativo de R$ 7,687 bilhões e as empresas estatais tiveram déficit nominal de R$ 3,968 bilhões

Gasto com juros

Segundo o BC, o setor público consolidado teve resultado negativo de R$ 107,527 bilhões com juros em setembro, após uma despesa líquida de R$ 105,934 bilhões em agosto.

O Governo Central teve despesas de R$ 104,837 bilhões na conta de juros. Os governos regionais gastaram R$ 2,114 bilhões, e as empresas estatais, R$ 575 milhões.

De janeiro a setembro, a despesa do setor público com juros atingiu R$ 882,077 bilhões, ou 8,71% do Produto Interno Bruto (PIB). No acumulado de 12 meses, o gasto somou R$ 1,205 trilhão, ou 8,99% do PIB.

Em 2025, o resultado do setor público com juros nominais foi negativo em R$ 1,008 trilhão. Foi a primeira vez que as despesas líquidas com juros superaram a marca de R$ 1 trilhão no acumulado em 12 meses em toda a série histórica.

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