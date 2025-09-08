Seg, 08 de Setembro

Déficit primário de 2025 permanece de 0,52% do PIB, aponta Focus

A meta fiscal é de déficit zero nas contas do governo central este ano, com tolerância de 0,25 ponto porcentual do PIB para mais ou para menos

Déficit primário de 2025 permanece de 0,52% do PIB, aponta Focus - Foto: Agência Brasil

A mediana do relatório Focus para o déficit primário do setor público consolidado em 2025 permaneceu em 0,52% do Produto Interno Bruto (PIB). Um mês antes, era de 0,53%. A meta fiscal é de déficit zero nas contas do governo central este ano, com tolerância de 0,25 ponto porcentual do PIB para mais ou para menos.

A estimativa intermediária para o déficit primário do setor público em 2026 ficou estável, em 0,60% do PIB. Um mês antes, era de 0,61%. O alvo do ano que vem é de um superávit de 0,25% do PIB para o governo central, também com tolerância de 0,25 ponto para mais ou para menos.

Nominal
A estimativa intermediária do Focus para o déficit nominal de 2025 passou de 8,40% para 8,50% do PIB. Um mês antes, era de 8,40%. A mediana para o rombo nominal de 2026 permaneceu em 8,40% do PIB. Quatro semanas antes, era de 8,50%.

• Selic no fim de 2025 continua em 15%, projeta Focus

• Mediana de IPCA 2025 permanece em 4,85%, revela Focus, acima do teto da meta

• IGP-DI de agosto sobe 0,20%, ante queda de 0,07% em julho, revela FGV

O resultado primário reflete o saldo entre receitas e despesas do governo, antes do pagamento dos juros da dívida pública. O resultado nominal reflete o saldo após o gasto com juros e outras despesas financeiras.

A mediana para a dívida líquida do setor público (DLSP) como proporção do PIB em 2025 se manteve em 65,80% pela 14ª semana seguida. A estimativa intermediária para 2026 passou de 70,05% para 70,08%. Quatro semanas atrás, estava em 70,15%.

*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

