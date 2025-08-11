Seg, 11 de Agosto

ECONOMIA

Déficit primário do setor público em 2025 passa de 0,55% para 0,53% do PIB, projeta Focus

A meta fiscal é de déficit zero nas contas do governo central este ano, com tolerância de 0,25 ponto porcentual do PIB para mais ou para menos

Déficit primário do setor público em 2025 passa de 0,55% para 0,53% do PIB, projeta Focus - Foto: Marcos Santos/USP Imagens

A mediana do relatório Focus para o déficit primário do setor público consolidado em 2025 passou de 0,55% para 0,53% do Produto Interno Bruto (PIB). Um mês antes, era de 0,56%. A meta fiscal é de déficit zero nas contas do governo central este ano, com tolerância de 0,25 ponto porcentual do PIB para mais ou para menos.

A estimativa intermediária para o déficit primário do setor público em 2026 passou de 0,65% para 0,61% do PIB. Um mês antes, era de 0,65%. O alvo do ano que vem é de um superávit de 0,25% do PIB para o governo central, também com tolerância de 0,25 ponto para mais ou para menos.

Nominal
A estimativa intermediária do Focus para o déficit nominal de 2025 passou de 8,50% para 8,40% do PIB. Um mês antes, era de 8,70%. A mediana para o rombo nominal de 2026 continuou em 8,50% do PIB pela 12ª semana seguida.

O resultado primário reflete o saldo entre receitas e despesas do governo, antes do pagamento dos juros da dívida pública. O resultado nominal reflete o saldo após o gasto com juros e outras despesas financeiras.

A mediana para a dívida líquida do setor público (DLSP) como proporção do PIB em 2025 se manteve em 65,80% pela 10ª semana seguida. A estimativa intermediária para 2026 passou de 70,20% para 70,15%. Quatro semanas atrás, estava em 70,01%.

