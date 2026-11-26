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CARTÃO DE CRÉDITO Deixou de pagar três ou mais faturas do cartão nos últimos seis meses? Veja o que vai mudar BC determina que limite do cartão de usuários frequentes de rotativo seja reduzido. Instituições vão levar em conta dívidas do cliente em todo o sistema financeiro

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O Banco Central e o Conselho Monetário Nacional (CMN) aprovaram nesta quarta-feira um novo conjunto de medidas para prevenir o risco de endividamento. Dentre elas, estão a redução gradual do limite do cartão de crédito para clientes que usam o rotativo com frequência.

O que mudou no rotativo do cartão?

As instituições que emitiram cartões deverão reduzir gradualmente os limites para aqueles que, nos últimos seis meses, deixaram de pagar o valor total de três ou mais faturas, em meses diferentes, e financiaram o restante pelo rotativo.

O crédito rotativo é acionado quando o cliente não consegue quitar integralmente a fatura até a data de vencimento. Por causa do custo elevado, especialistas recomendam evitar essa modalidade de crédito.

As restrições terminam quando o cliente pagar integralmente seis faturas seguidas ou quitar toda a dívida do rotativo.

Como o banco vai identificar o usuário frequente?

Para identificar o uso frequente, o BC afirma que será exigido que as instituições considerem os cartões e as dívidas do cliente em todo o sistema financeiro. Segundo o órgão, esses critérios de redução devem constar do contrato, e o cliente deverá ser avisado antes da aplicação da medida.

"A redução gradual do limite do cartão objetiva preservar o uso do cartão como meio de pagamento e reduzir os riscos de endividamento elevado ou excessivo", disse o BC, em nota.

Qual o volume do rotativo do cartão no país?

Segundo dados do Banco Central, as contratações no rotativo do cartão somaram R$ 311 bilhões nos oito primeiros meses de 2026, um recorde. No mesmo período de 2025, o volume havia sido de R$ 266 bilhões.

Durante esse período, as operações sem garantia somente poderão ser renegociadas, portadas para outra instituição ou trocadas por modalidade mais vantajosa ao cliente.

As concessões de crédito no cartão rotativo, na parcial de 2026, já se aproximam do total registrado em todo ano passado — R$ 403 bilhões.

Ainda de acordo com o Banco Central, em janeiro, 101 milhões de pessoas utilizavam cartão de crédito no Brasil. Desse total, cerca de 40 milhões possuíam dívidas no crédito rotativo.

Qual a relação do uso do rotatito e inadimplência?

A inadimplência nessa modalidade alcançou em janeiro 63,5%, o que significa que mais de R$ 60 a cada R$ 100 emprestados não estavam sendo pagos.

A taxa de juros do cartão de crédito rotativo, a mais alta de todas as modalidades, somou 445% ao ano em agosto deste ano. No crédito consignado, por exemplo, as taxas variam de cerca 24% a 56% ao ano

Podera ser feito empréstimo por telefone?

Outra medida anunciada ontem é a exigência de contratação de crédito em canais seguros. As ofertas poderão continuar a ser feitas por telefone, por aplicativos de mensagens e por outros canais permitidos, mas a contratação só poderá se concluída pelos canais eletrônicos da própria instituição, tais como aplicativos e internet banking, ou por meio de atendimento presencial autorizado.

Além disso, passarão a ter proteção reforçada os clientes com dívidas em atraso no sistema há 90 dias ou mais em operações de crédito sem garantias ou com sinais claros de que não conseguirão pagá-las nas condições combinadas. O banco não poderá aumentar sua exposição a esses clientes nas modalidades sem garantia.

Segundo o BC, essa restrição não alcança a liberação de novos recursos por meio de crédito com garantias reais suficientes, de crédito consignado, da modalidade especial com juros reduzidos prevista em lei e das operações ligadas a processos de recuperação judicial ou extrajudicial.

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