Delegado da PF assumirá comando do Coaf a partir de julho

O Banco Central (BC) confirmou nesta quinta-feira que o delegado da Polícia Federal Ricardo Andrade Saadi assumirá a presidência do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) a partir de 1º de julho. Ele vai substituir Ricardo Liáo, que pediu demissão e comandava o órgão desde agosto de 2019.

A indicação de Saadi foi antecipada pelo Globo. Ex-diretor de Investigação e Combate ao Crime Organizado e à Corrupção da PF, ele contou com o apoio do diretor-geral da corporação, Andrei Rodrigues, e do presidente do BC, Gabriel Galípolo.

"Sua larga experiência contribuirá para a missão do Coaf de produzir inteligência financeira e supervisionar setores econômicos para proteção da sociedade contra a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo e da proliferação de armas de destruição em massa", informou o BC em nota.

Saadi já foi conselheiro do Coaf, chefiou a Delegacia de Repressão a Crimes Financeiros em São Paulo e o Serviço de Repressão aos Crimes Financeiros e atuou junto à Europol, em Haia, nos Países Baixos, até o fim de 2022.

A avaliação é que a experiência de Saadi vai ser fundamental diante do crescimento do uso de instituições financeiras para lavagem de dinheiro pelo crime organizado. Ainda que o BC seja responsável pela supervisão das instituições financeiras, qualquer indício de crime deve ser encaminhado ao Coaf, à PF e ao Ministério Público.

No comunicado, Galípolo agradece a Liáo, servidor de carreira aposentado, pelos "serviços prestados, reconhecendo e valorizando todo o empenho, dedicação e profissionalismo com que conduziu suas funções ao longo do período em que se dedicou ao Coaf."

