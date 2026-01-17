A- A+

Economia Delegados da PF dizem que suas prerrogativas estão sendo mitigadas no caso Master Associação diz que acompanha com preocupação a condução das investigações

A Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal (ADPF) afirmou neste sábado (16), que acompanha com "elevada preocupação" a condução das investigações do caso Master pelo ministro do Supremo Tribunal Federal Dias Toffoli.





Em nota, a associação afirmou que há "indícios de que prerrogativas legalmente asseguradas aos Delegados de Polícia Federal responsáveis pela condução do feito vêm sendo indevidamente mitigadas".

