Delegados da PF dizem que suas prerrogativas estão sendo mitigadas no caso Master
Associação diz que acompanha com preocupação a condução das investigações
A Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal (ADPF) afirmou neste sábado (16), que acompanha com "elevada preocupação" a condução das investigações do caso Master pelo ministro do Supremo Tribunal Federal Dias Toffoli.
Em nota, a associação afirmou que há "indícios de que prerrogativas legalmente asseguradas aos Delegados de Polícia Federal responsáveis pela condução do feito vêm sendo indevidamente mitigadas".