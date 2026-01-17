Sáb, 17 de Janeiro

Economia

Delegados da PF dizem que suas prerrogativas estão sendo mitigadas no caso Master

Associação diz que acompanha com preocupação a condução das investigações

Associação dos delegados emitiu nota sobre o caso do Banco MasterAssociação dos delegados emitiu nota sobre o caso do Banco Master - Foto: Polícia Federal

A Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal (ADPF) afirmou neste sábado (16), que acompanha com "elevada preocupação" a condução das investigações do caso Master pelo ministro do Supremo Tribunal Federal Dias Toffoli.

 

Em nota, a associação afirmou que há "indícios de que prerrogativas legalmente asseguradas aos Delegados de Polícia Federal responsáveis pela condução do feito vêm sendo indevidamente mitigadas".

