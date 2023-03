Delmiro Gouveia é conhecido por gerir com pouco e recuperar finanças

A- A+

Indicado para presidir o Porto do Recife, Delmiro Gouveia é conhecido no meio político, além da advocacia, por ser uma pessoa que sabe gerir com pouco, recuperar finanças e acompanhar tudo de perto. Ele está no segundo mandato à frente da comodoria do Cabanga Iate Clube, um dos cargos mais prestigiados do Recife, e sua segunda gestão (2022-2023) segue com superávit - de valor ainda não divulgado oficialmente. Ao final da primeira gestão (2019-2020), Gouveia entregou o clube para Paulo Perez Machado com mais de R$ 2 milhões em caixa, mesmo com a pandemia, e o Cabanga segue como um ambiente em obras.

Como presidente da Sociedade Nordestina dos Criadores, ele é um dos responsáveis pela organização da tradicional Exposição Nordestina de Animais e Produtos Derivados, no Parque do Cordeiro, a maior do Estado. Em 2019, antes da crise sanitária, Gouveia fechou o ano com um caixa de R$ 400 mil. Os eventos não se realizaram em 2020, nem em 2021, mas a entidade também segue com os cofres em alta.

Ele é proprietário do Escritório Cruz Gouveia Advocacia e dono da Cachoeira Agro Holding LTDA. Nesta última empresa, que atua na Zona da Mata e Agreste de Pernambuco e Santana do Araguaia no Pará, ele é criador de Nelore, gado de corte.

O Governo de Pernambuco indicou o nome do diretor-presidente do Porto do Recife, Delmiro Gouveia, ao Conselho de Administração da Porto do Recife S.A, junto ao parecer do comitê de elegibilidade. O Conselho se reúne nos próximos dias para promover a nomeação da nova diretoria.





