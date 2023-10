Delta Airlines diz que alguns de seus motores de avião a jato usaram peças falsas

A- A+

A Delta Air Lines descobriu componentes não aprovados em "um pequeno número" de motores de seus aviões a jato, tornando-se a mais recente companhia aérea e a quarta maior empresa aérea dos Estados Unidos a revelar o uso de peças falsas.

Os componentes suspeitos - que a Delta se recusou a identificar - foram encontrados em um número não especificado de seus motores, disse, nesta segunda-feira (2), um porta-voz da empresa . Esses motores representam menos de 1% das mais de 2.100 fontes de energia em sua frota principal, afirmou.

A Delta não informou se os motores com as peças documentadas de forma fraudulenta estiveram nos aviões enquanto eles estavam em serviço. As peças problemáticas, que foram certificadas pela AOG, foram detectadas durante o trabalho do motor por um terceiro não identificado, disse o porta-voz.

"A Delta foi informada por um de nossos fornecedores de serviços de motores que um pequeno número de motores que eles revisaram para nós contém certas peças que não atendem aos requisitos de documentação", disse a empresa em um comunicado.



"Trabalhando com o fornecedor de revisão, estamos no processo de substituição dessas peças e permanecemos em conformidade com todas as diretrizes da FAA."

A descoberta não afetou as operações de voo da Delta, disse o porta-voz.

A American Airlines Group, a United Airlines Holdings e a Southwest Airlines já haviam revelado ter encontrado peças da AOG Technics em motores de aeronaves. Essa empresa sediada em Londres está no centro das investigações dos órgãos reguladores sobre as peças de reposição que vendeu para um tipo de motor a jato de longa data fabricado pela CFM International, uma joint venture da General Electric e da Safran.

