NEGÓCIOS Delta paga multa milionária após despejar combustível sobre escolas em Los Angeles Incidente de 2020 afetou quase 60 crianças e professores; empresa alega que medida foi necessária para pouso de emergência e nega responsabilidade no acordo judicial

A Delta Air Lines concordou em pagar US$ 79 milhões (cerca de R$ 428,6 milhões) para encerrar uma ação coletiva movida após um de seus aviões despejar combustível sobre escolas e bairros de Los Angeles, em 2020. O incidente afetou quase 60 crianças e professores, segundo autoridades locais, divulgado pela NBC Los Angeles.

O caso ocorreu em 14 de janeiro de 2020, quando um Boeing 777-200 da companhia norte-americana, que havia acabado de decolar do Aeroporto Internacional de Los Angeles com destino a Xangai, precisou retornar por conta de uma falha em um dos motores. Para pousar com segurança, os pilotos liberaram cerca de 15 mil galões de combustível sobre áreas residenciais e escolares.

Entre os locais atingidos estava a Escola Primária Park Avenue, na cidade de Cudahy. Professores relataram que o combustível "pingava como gotas de chuva" e causava irritações na pele, olhos e pulmões. Cerca de 60 alunos e educadores foram avaliados por bombeiros, mas ninguém precisou ser hospitalizado.





A ação judicial foi inicialmente movida por professores da escola, mas moradores também se juntaram ao processo e transformando em uma ação coletiva. A Delta alegou que a decisão dos pilotos visava evitar danos maiores, já que o avião estava com excesso de peso para pouso seguro.

No acordo firmado, a Delta não admitiu culpa, mas afirmou que decidiu pagar a indenização para evitar os custos e as distrações de um processo prolongado. A empresa destacou que o foco está em seguir com suas operações sem o impacto do litígio.

