A- A+

Transporte Aéreo Demanda global por carga aérea sobe 3,9% em julho ante igual mês de 2025, mostra Iata De acordo com a associação, o avanço da demanda ocorreu em todas as regiões, com as companhias aéreas da Ásia-Pacífico, Europa e América do Norte respondendo por mais de 90% do aumento total

A demanda global por transporte de carga aérea aumentou 3,9% em julho de 2026, na comparação com igual mês do ano passado, informou nesta segunda-feira, 31, a Associação Internacional de Transporte Aéreo (Iata). Já a capacidade global subiu 1,7% no período.

De acordo com a Iata, o avanço da demanda ocorreu em todas as regiões, com as companhias aéreas da Ásia-Pacífico, Europa e América do Norte respondendo por mais de 90% do aumento total.

A entidade também afirmou que aeronaves cargueiras dedicadas ganharam participação de mercado, enquanto o tráfego em porões de aeronaves de passageiros diminuiu.

"Os aviões cargueiros dedicados ganharam participação de mercado à medida que o tráfego em porões de aeronaves de passageiros diminuiu, possivelmente refletindo a demanda por remessas maiores ou especializadas e a flexibilidade operacional que os cargueiros podem proporcionar", destaca a vice-presidente sênior de Sustentabilidade e economista-chefe da Iata, Marie Owens Thomsen

Olhando para o futuro, ela destaca que a perspectiva permanece amplamente positiva, sustentada pela atividade industrial, pedidos de exportação e comércio global. "No entanto, o aumento dos preços dos combustíveis, as tensões geopolíticas e a incerteza tarifária precisarão ser monitorados com atenção", observa.

Regiões

As companhias aéreas da região Ásia-Pacífico registraram um crescimento de 4,1% na demanda por carga aérea em julho, em comparação com o mesmo período do ano anterior. A capacidade aumentou 3,0%.

Na América do Norte houve alta de 4,8% na demanda por carga aérea em julho, em comparação com o mesmo período do ano anterior, o melhor desempenho entre todas as regiões. A capacidade, no entanto, diminuiu 1,5%.

As companhias aéreas europeias registraram aumento de 4,4% na demanda por carga aérea em julho, e a capacidade aumentou 1,3% em relação ao ano anterior.

No Oriente Médio, a demanda cresceu 1,7% em julho ante um ano, enquanto a capacidade subiu 4,0% em relação ao ano anterior.

Na América Latina e Caribe, houve aumento de 4,1% na demanda por carga aérea, com a capacidade crescendo 7,0% em relação ao ano anterior.

As companhias aéreas africanas registraram aumento de 1,1% na demanda por carga aérea em julho, em comparação com o mesmo período do ano passado, o pior desempenho entre todas as regiões A capacidade, por sua vez, aumentou 4,1% em relação ao ano anterior.

Veja também