A- A+

AVIAÇÃO Demanda global por transporte aéreo de cargas sobe 6% em maio, na comparação anual, mostra Iata A capacidade, por sua vez, avançou 1,9% no período, segundo dados divulgados pela entidade

A Associação Internacional de Transporte Aéreo (Iata, na sigla em inglês) informou que a demanda global por transporte aéreo de cargas cresceu 6,0% em maio de 2026, na comparação com o mesmo mês de 2025. A capacidade, por sua vez, avançou 1,9% no período, segundo dados divulgados pela entidade.

A demanda total, medida em toneladas-quilômetro de carga (CTK, na sigla em inglês), subiu 6,5% nas operações internacionais. Já a capacidade, apurada em toneladas-quilômetro de carga disponíveis (ACTK, na sigla em inglês), aumentou 2,8% no segmento internacional.

"O forte desempenho de maio, somado a fatores macroeconômicos, dá um otimismo cauteloso para as perspectivas da carga aérea ao longo do restante do ano. O comércio e a produção industrial estão crescendo. As companhias aéreas adaptaram as operações para se alinhar a padrões de demanda em mudança e às necessidades da cadeia de suprimentos. Enquanto isso, o crescimento dos rendimentos e os maiores fatores de carga estão ajudando a recuperar os custos mais altos do combustível", disse o diretor-geral da Iata, Willie Walsh.

No ambiente operacional, a Iata apontou que o comércio global cresceu 5,0% em relação a maio de 2025, completando 25 meses de alta anual consecutiva. A entidade também informou que os preços do combustível de aviação caíram 16,3% de um mês para o outro em maio, mas permaneceram 93,5% acima do nível de um ano antes.

A Iata afirmou ainda que a atividade industrial global seguiu dando sustentação ao setor em maio, mas com enfraquecimento das encomendas para exportação. O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) de produção industrial global subiu para 53,5, enquanto o indicador de novas encomendas de exportação ficou abaixo de 50, em 49,6. Para a entidade, o avanço do transporte aéreo de cargas foi sustentado por alguns fluxos comerciais, e não por uma alta generalizada das exportações globais.

Na divisão por regiões, as companhias da Ásia-Pacífico registraram alta de 8,0% na demanda por carga aérea em maio, com aumento de 5,1% na capacidade. Na América do Norte, a demanda subiu 10,5% e a capacidade, 2,4%. Na Europa, a Iata reportou crescimento de 6,7% na demanda e de 2,2% na capacidade.

No Oriente Médio, as empresas tiveram queda de 8,9% na demanda, com redução de 9,2% na capacidade. A Iata descreveu esse resultado como o desempenho mais fraco entre as regiões. Na América Latina e no Caribe, houve alta de 1,9% na demanda e de 5,6% na capacidade. Na África, a demanda avançou 13,3%, e a capacidade cresceu 1,3%; a entidade classificou o resultado como o mais forte entre as regiões.

A entidade informou que o corredor Ásia-América do Norte liderou o crescimento, seguido por África-Ásia, intraeuropeu e Europa-Ásia. Em sentido contrário, a Iata apontou que corredores ligados ao Golfo permaneceram pressionados devido ao do conflito em curso no Oriente Médio.

Veja também