Demanda interna respondeu por 2,0 pp da alta de 2,3% no PIB em 2025

Os dados foram divulgados nesta terça-feira, 3, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

Demanda interna respondeu por 2,0 pp da alta de 2,3% no PIB em 2025 - Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

A demanda interna respondeu por 2,0 pontos porcentuais (pp) da alta de 2,3% no Produto Interno Bruto (PIB) em 2025. Já o setor externo contribuiu com 0,3 ponto porcentual para o crescimento da economia.

Os dados foram divulgados nesta terça-feira, 3, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

"O setor externo contribui positivamente para o PIB de 2025. As exportações cresceram mais que importações", lembrou Rebeca Palis, coordenadora de Contas Nacionais no IBGE.

Taxa de investimento e taxa de poupança
A taxa de investimento no País em 2025, de 16,8%, foi a menor desde 2023, quando atingiu 16,4%.

A taxa de poupança de 2025, de 14,4%, é a maior desde 2023, quando chegou a 15%.

Veja também

