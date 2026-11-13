A- A+

Agência Internacional de Energia Demanda por petróleo cai em 2026, mas mercado começa a se reequilibrar, diz AIE Pelo lado da oferta, a produção mundial aumentou 2,3 milhões de bpd em outubro, para 105,4 milhões de bpd, depois de já ter subido 3 milhões de bpd em setembro

A demanda global por petróleo deve encolher 2,7 milhões de barris por dia (bpd) em 2026, para 102,3 milhões de bpd, antes de voltar a crescer em 2027, com avanço de 2 milhões de bpd, segundo a Agência Internacional de Energia (AIE). Em relatório mensal divulgado nesta sexta-feira (13), a agência afirma que a queda tende a perder intensidade no fim de 2026: no quarto trimestre, a contração também é estimada em 2,7 milhões de bpd na comparação anual, após recuo médio de 4,4 milhões de bpd no segundo e no terceiro trimestres.

A AIE projeta que a recuperação de 2027 será puxada sobretudo por matérias-primas petroquímicas. GLP/etano e nafta devem responder por cerca de 80% do aumento esperado, com a normalização das cadeias de suprimento. Já os combustíveis de transporte devem avançar apenas marginalmente, em um ambiente de preços ainda elevados que acelera a eletrificação e os ganhos de eficiência na frota global.

Pelo lado da oferta, a produção mundial aumentou 2,3 milhões de bpd em outubro, para 105,4 milhões de bpd, depois de já ter subido 3 milhões de bpd em setembro. Segundo a AIE, o avanço ocorreu em meio a exportações elevadas do Golfo, apesar de ataques contínuos à infraestrutura de energia e a petroleiros. O relatório revisou para cima as estimativas de oferta para o quarto trimestre de 2026, enquanto a projeção para 2027 foi reduzida diante de embarques iranianos mais restritos. Na média de 2026, a AIE espera queda de 4,8 milhões de bpd na oferta global, seguida de recuperação de 6,6 milhões de bpd em 2027, para 108,1 milhões de bpd.

O documento também descreve arrefecimento no refino. A carga global de refinarias caiu 1,3 milhão de bpd em outubro ante setembro, para uma mínima sazonal de 81,3 milhões de bpd, e deve se recompor para 84,7 milhões de bpd em dezembro. Para 2027, a AIE prevê alta de 2,5 milhões de bpd na carga global, para 84,3 milhões de bpd, após queda média anual de 2,2 milhões de bpd em 2026. As margens enfraqueceram em outubro na maior parte das regiões, pressionadas por custos recordes de frete na Ásia. Nos EUA, refinarias se beneficiaram de petróleo mais barato, mas a queda dos preços da gasolina limitou os ganhos.

Em estoques, a AIE relata que os níveis globais observados aumentaram 52 milhões de barris (mb) em outubro, a primeira alta desde junho. O avanço foi puxado por um salto de 86 mb no petróleo armazenado no mar, que atingiu o maior nível desde janeiro, com exportações robustas do Golfo. Em contrapartida, os volumes em terra seguiram em queda e permanecem nos menores níveis desde pelo menos 2016. Na OCDE, os estoques totais recuaram 47 mb, com baixa de 41 mb nas reservas da indústria. No acumulado desde o início da guerra, a AIE estima que os estoques globais observados caíram 462 mb.

Com a recomposição da oferta, os preços recuaram. O Dated Brent, referência do Brent no mercado físico (spot), despencou 32%, de uma máxima de US$ 136 por barril no início de outubro para cerca de US$ 93, segundo a AIE. Na Europa, o diesel caiu 11% no período, mas ainda era negociado perto de US$ 180 por barril, 77% acima do patamar pré-guerra. As taxas de frete do Oriente Médio para a Ásia permaneceram próximas de recordes, embora os custos de navios Aframax e Suezmax tenham cedido.

A AIE avalia que o mercado começa a dar sinais de reequilíbrio, com a oferta global superando a demanda pela primeira vez desde o início da guerra com o Irã. Os balanços de novembro indicam retorno ao superávit no quarto trimestre de 2026 e um acúmulo mais significativo de estoques em 2027, embora a agência ressalte que os riscos permanecem, com a continuidade de ataques ao transporte marítimo ameaçando a segurança das rotas e a recuperação da oferta.



Veja também