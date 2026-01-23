A- A+

mundo Demissão da ex-CEO da TAP vira embate judicial e político em Portugal: "Problema estrutural" Christine Ourmières-Widener mantém ação judicial e critica decisão do governo António Costa

A ex-presidente executiva da TAP, Christine Ourmières-Widener, afirmou que sua demissão em 2023, decidida pelo governo liderado por António Costa, ocorreu sem fundamento e levantou questões que vão além de um conflito individual, revelando, segundo ela, problemas “estruturais” na governação pública em Portugal.

Em artigo publicado no semanário Expresso, a gestora defende que sua ação judicial contra a companhia aérea tem como objetivo “exigir justiça e respeito pelo cumprimento da lei portuguesa e europeia”, e não buscar indulgência ou reconhecimento pessoal.

— Quando reformas difíceis são delegadas, mas o custo político não é assumido; quando os resultados são apropriados, mas a responsabilidade se torna descartável, o problema deixa de ser individual. Passa a ser estrutural — escreveu.





O processo movido por Ourmières-Widener contra a TAP foi instaurado em setembro de 2023 e segue pendente, sem data definida para início do julgamento no Tribunal Cível de Lisboa. Em maio de 2025, a companhia aérea apresentou um recurso para tentar reverter a decisão que permitiu o avanço do caso para julgamento.

— Quando a decisão se adia indefinidamente, o tempo deixa de ser neutro. Passa a ter peso político, jurídico e, pior que tudo, humano — afirmou a ex-CEO.

A ação judicial contesta a exoneração por justa causa anunciada em 6 de março de 2023 pelos então ministros Fernando Medina (Finanças) e João Galamba (Infraestruturas). A decisão teve como base um parecer da Inspeção-Geral de Finanças (IGF) sobre a polêmica indenização de 500 mil euros paga a Alexandra Reis.

O relatório classificou o pagamento como ilegal e apontou Ourmières-Widener e Manuel Beja, então presidente do conselho de administração, como responsáveis pela assinatura do acordo de saída de Alexandra Reis em fevereiro de 2022, em violação ao estatuto do Gestor Público.

A ex-CEO refutou reiteradamente essa conclusão, inclusive durante depoimento à Comissão Parlamentar de Inquérito à Gestão da TAP, sustentando que se tratou de uma “decisão política”.

Veja também