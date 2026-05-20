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mercado de trabalho Demora em processos seletivos pode afastar candidatos qualificados Tempo excessivo entre candidatura e proposta final aumenta desistências, reduz engajamento e pressiona empresas a reverem processos seletivos mais lentos e burocráticos

Encontrar profissionais qualificados continua sendo um dos principais desafios das empresas em 2026. Mas, em muitos casos, o problema já não está apenas na escassez de talentos. Processos seletivos longos, burocráticos e com excesso de etapas passaram a se tornar um dos principais fatores de perda de candidatos ao longo da contratação, segundo especialistas.

“Profissionais qualificados passaram a participar simultaneamente de diferentes processos seletivos e, diante de empresas mais ágeis, candidatos deixaram de esperar semanas ou até meses por uma definição. O resultado é um aumento consistente nas taxas de desistência antes mesmo da etapa final de contratação”, aponta Patrícia Suzuki, diretora de RH da Redarbor Brasil, detentora do Infojobs.

Segundo estudos globais da PwC, candidatos tendem a associar processos excessivamente lentos a problemas internos de gestão, desalinhamento organizacional ou baixa maturidade decisória. Em um mercado orientado por experiência, o recrutamento deixou de ser apenas uma avaliação do profissional e passou também a funcionar como uma vitrine da própria empresa.

A análise de Patrícia é que a velocidade do processo seletivo se tornou um componente importante da experiência do candidato. Quando a empresa demora excessivamente para dar retorno ou avançar etapas, pode perder profissionais qualificados para concorrentes mais ágeis.

O impacto é ainda mais forte em áreas com alta demanda por profissionais especializados, como tecnologia, dados, marketing digital, vendas consultivas e posições estratégicas. Nesses setores, candidatos frequentemente recebem múltiplas abordagens simultaneamente, tornando a velocidade de contratação um diferencial competitivo relevante para as empresas.

Além da perda de talentos, processos demorados também aumentam o desgaste operacional dentro das organizações. Recrutadores enfrentam retrabalho constante, gestores prolongam períodos com posições abertas e equipes absorvem sobrecarga enquanto a contratação não acontece.

Em muitos casos, o custo indireto da demora acaba sendo maior do que a própria dificuldade de encontrar candidatos. Outro problema é o excesso de etapas pouco objetivas. Empresas que mantêm múltiplas entrevistas, testes redundantes e aprovações descentralizadas passaram a enfrentar maior abandono ao longo da jornada.

O comportamento dos candidatos mudou especialmente entre profissionais mais jovens, que tendem a priorizar processos mais transparentes, rápidos e com comunicação clara.

“O profissional espera uma experiência dinâmica e respeitosa durante o recrutamento. Isso não significa eliminar critérios de avaliação, mas tornar o processo mais eficiente, transparente e alinhado à velocidade do mercado”, explica a executiva do Infojobs.

Ferramentas de automação, triagem inteligente e entrevistas online reduziram etapas operacionais e deram mais agilidade ao recrutamento. Ainda assim, especialistas alertam que a tecnologia sozinha não resolve processos mal estruturados ou culturas organizacionais excessivamente burocráticas.Ao mesmo tempo, cresce a preocupação das empresas com reputação empregadora.

Candidatos passaram a compartilhar experiências negativas de recrutamento em redes sociais, plataformas profissionais e comunidades digitais, ampliando o impacto de processos considerados lentos ou desorganizados.

Em um mercado onde a percepção influencia a atração de talentos, a experiência seletiva passou a afetar diretamente a imagem das marcas.

“Vale lembrar que o cenário é de transformação acelerada e concorrência por profissionais qualificados, empresas mais rápidas, transparentes e organizadas tendem a conquistar vantagem não apenas na contratação, mas também na construção de reputação no mercado de trabalho”, pontua a executiva.

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