Departamento de Justiça dos EUA pede que Google enfrente um júri em seu novo processo

A- A+

O mais novo processo do Departamento de Justiça dos EUA (DOJ na sigla em inglês) contra o Google, da Alphabet, inclui um pedido surpreendente: um julgamento por júri.

Os advogados antitruste federais geralmente optam por apresentar seus casos diretamente a um juiz federal. Mas em seu segundo processo contra o Google, o Departamento de Justiça pede que as pessoas comuns determinem se o negócio de publicidade on-line da empresa viola a lei.

É uma jogada arriscada, dada a complexidade do assunto. Mas poderia ajudar o Departamento de Justiça a contornar o judiciário cada vez mais conservador, onde os juízes se alinharam com grandes corporações por décadas e decidiram contra ele em uma série de casos no ano passado.

“Se você puxar o juiz errado, a lei é tão favorável ao réu”, disse Sam Weinstein, professor de direito antitruste da Cardozo Law School.

É possível que um júri para o caso do Google permita ao governo explorar a crescente animosidade em relação às maiores empresas de tecnologia. Mas será fundamental para o Departamento de Justiça apresentar seu caso de forma clara e concisa para conquistar os jurados.

Além da exigência do júri, o Departamento de Justiça tomou uma série de decisões estratégicas para aumentar suas chances de vitória. O caso foi aberto no Distrito Leste da Virgínia, que é conhecido por lidar com casos de negócios complexos – particularmente relacionados a patentes – mais rapidamente do que outros sistemas judiciais.

As regras locais são elaboradas para agilizar o processo, e os juízes do distrito se orgulham de mover os casos rapidamente.

A familiaridade do Distrito Leste da Virgínia com áreas da lei como patentes pode significar que os jurados estão mais bem preparados para lidar com o caso, e um juiz informado pode tornar mais difícil para o Google atrasar o caso por anos.

No geral, o caso tem boas chances de sucesso, disseram especialistas jurídicos. Ele se baseia em teorias antitruste tradicionais que se aproximam do caso vencedor do governo contra a Microsoft.

Veja também

Salariômetro Cerca de 40% das negociações salariais não cobriram a inflação em 2022