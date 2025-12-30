A- A+

Justiça Depoimento de Vorcaro à PGR dura duas horas e meia, e ex-presidente do BRB começa a ser ouvido PF ainda deve realizar oitiva de diretor do BC e decidir depois sobre acareação

O depoimento do dono do Master, Daniel Vorcaro, à Polícia Federal (PF) durou cerca de duas horas e meia nesta terça-feira, no Supremo Tribunal Federal (STF). Em seguida, o ex-presidente do Banco de Brasília (BRB) Paulo Henrique Costa começou a ser ouvido. A previsão é que ainda ocorra a oitiva do diretor de Fiscalização do Banco Central, Ailton de Aquino Santos.

Após o fim dos depoimentos, a PF irá decidir se realiza uma acareação entre os três, como foi determinado pelo ministro Dias Toffoli, do STF. As oitivas são acompanhadas por um juiz auxiliar do seu gabinete.

Os três serão ouvidos porque Vorcaro tentou vender o Master para o banco BRB, estatal do governo do Distrito Federal (DF), em operação vetada pelo BC em setembro. Dois meses depois, Vorcaro foi preso, e o BC decretou a liquidação do banco em meio a suspeitas de operações fraudulentas na casa de R$ 12 bilhões.

A investigação começou na Justiça Federal de Brasília, mas foi enviada ao STF por determinação de Toffoli, após a PF encontrar um documento que citava uma negociação imobiliária de Vorcaro com um deputado federal.

No sábado, Toffoli afirmou que Ailton de Aquino Santos não é investigado no caso, respondendo a um pedido de esclarecimento do Banco Central. Apesar disso, o ministro ressaltou que a investigação "tange a atuação da autoridade reguladora nacional".

Na semana passada, ministro também negou um pedido da PGR para cancelar a acareação.

