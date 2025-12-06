Depois de Netflix tenta tranquilizar assinantes com e-mail

A- A+

Depois de anunciar a compra das operações de cinema e streaming da Warner Bros. Discoverypor US$ 72 bilhões, a Netflix mandou um email para seus assinantes nos Estados Unidos na manhã deste sábado avisando que "nada muda hoje".

Segundo a revista The Hollywood Reporter, o título da mensagem era “Dando as boas-vindas a Warner Bros. na Netflix” e explicava pontos da negociação para o consumidor.

“Nada muda hoje. Ambos os serviços de streaming continuarão a operar separadamente”, dizia o e-mail. “Ainda temos etapas a cumprir antes de o acordo ser concluído, incluindo aprovações regulatórias e de acionistas. Você ouvirá de nós quando tivermos mais novidades para compartilhar.”

A mensagem incluía um link para uma seção de perguntas e respostas, que reiterava que as séries da HBO e da Warner não chegarão a Netflix num futuro próximo. Os preços e planos também não têm previsão de alteração e as empresas seguem indepedentes.

A indústria cinematográfica, no entanto, está em alerta com a notícia da compra, divulgada na sexta-feira. Roteiristas, produtores, diretores e exibidores estão preocupados, principalmente, com a política da Netflix de janela mínima de exibição em salas de cinema.

Apesar de os co-CEOS da plataforma, Ted Sarandos e Greg Peters, garantirem que os compromissos de exibição da Warner permanecem, eles disseram acreditar que o modelo precisa “evoluir para se tornar mais amigável ao consumidor.”

A associação de exibidores de cinema, Cinema United, afirmou em um comunicado que “a proposta de aquisição da Warner Bros. pela Netflix representa uma ameaça sem precedentes para o mercado global de exibição cinematográfica”.

“O impacto negativo dessa aquisição atingirá desde as maiores redes de salas até cinemas independentes de uma única tela em pequenas cidades nos Estados Unidos e ao redor do mundo”, disse Michael O’Leary, presidente e CEO da Cinema United.

“A Cinema United está pronta para apoiar mudanças na indústria que resultem em maior produção de filmes e ofereçam aos consumidores mais oportunidades de aproveitar um dia no cinema local. Mas o modelo de negócios declarado da Netflix não sustenta a exibição cinematográfica. Na verdade, é o oposto. Os reguladores precisam examinar de perto os detalhes dessa transação proposta e compreender o impacto negativo que ela terá sobre os consumidores, a exibição e a indústria do entretenimento.”

O Sindicato dos Diretores de Cinema também se pronunciou, dizendo que o acordo proposto levanta “preocupações significativas”, segundo a The Hollywood Reporter.

