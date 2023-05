Depois de outra lotérica premiar dois jogos no Recife, apostadores vivem esperança da vitória

A- A+

A Lotérica Alô Sorte, localizada na rua Sete de Setembro, na Boa Vista, área central do Recife, premiou dois apostadores na quina da Mega-Sena sorteada na noite dessa quarta-feira (17). Os dois ganharam R$ 22.333,32 e, com isso, encheram de esperança outros jogadores, que compareceram ao local tentando tirar a sorte grande.

Esse foi o caso de Ana Cláudia, que contou à Folha de Pernambuco que costuma jogar nesse mesmo estabelecimento todos os dias. "Hoje joguei na Lotofácil, mas ontem joguei na quina. Saíram os dois vencedores, mas eu não ganhei, infelizmente. Já estou me preparando para jogar na quina de São João, que tem um prêmio bom e tomara que eu ganhe também", revelou.

Ana Cláudia contou ainda que vive na expectativa de vencer prêmios mais altos. "Também já ganhei, mas foram prêmios baixos, sabe? Mas quem sabe não ganho mais agora; de pouco em pouco a gente chega longe", afirmou.

A exemplo de Ana Cláudia, Cássio Duarte também compareceu à Alô Sorte na manhã desta quinta e contou que costuma jogar sempre que pode, aguardando por um prêmio no futuro.



"Geralmente quando eu venho, saio comprando tudo, sabe? Hoje fiz o que estava mais acumulado, então joguei na quina, que costuma premiar bem, na Lotofácil e na Mega-Sena. Só não jogo na Milionária porque não entendo muito bem, mas já estou estudando para ter uma noção melhor e chegar lá. A ideia é o prêmio máximo", começou.

"E qualquer prêmio ajuda, certo? Geralmente venço na Lotofácil e basicamente recupero o valor que investi, mas sempre temos que tentar. Como a quina [da Mega] saiu ontem aqui nessa Lotérica, vai que eu dou sorte também? Toda semana eu jogo", finalizou.

No total, a Caixa Econômica Federal informou que Pernambuco teve quatro apostas ganhadoras da quina da Mega-Sena, todas na capital. Duas na Lotérica Alô Sorte; uma na lotérica Guia da Sorte, na Avenida Marquês de Olinda, no Bairro do Recife; e outra pela internet banking da Caixa.



Quem compareceu à lotérica Guia da Sorte na manhã desta quinta foi Ismar Vieira, que apostou na quina da Mega da última quarta, mas não checou no guichê antes de deixar o local se foi vencedor, embora acredite que não tenha dado essa sorte:



"Jogo todos os dias, mas quase nunca ganho. Ontem também joguei na quina da Mega, mas ainda não sei se ganhei. Pela minha sorte, não acho que tenha sido eu, mas temos que torcer também, vai que? Se ganhasse, já daria para pagar umas contas e aproveitava com o resto", revelou.



Ao todo, no Brasil, 111 apostadores levaram R$ 22.333,32 mil com a quina. Já outras 7.145 pessoas ficam com R$ 495,65 da quadra.

As dezenas sorteadas do sorte 2.593 da Mega-Sena foram: 14, 17, 10, 32, 25 e 39.

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas, e o prêmio ficou acumulado em R$ 14 milhões para o próximo sorteio, que ocorre no sábado.

