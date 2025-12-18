A- A+

Tecnologia Depois do "Avocado", Meta aposta agora em "Mango" na corrida pela IA, diz jornal Gigante de tecnologia está desenvolvendo um modelo de inteligência artificial de alto impacto voltado para imagens e vídeo

A Meta está preparando uma ofensiva tecnológica para 2026, desenvolvendo um conjunto de modelos de inteligência artificial de próxima geração projetados para desafiar a dominância da OpenAI e do Google, segundo informou o The Wall Street Journal nesta quinta-feira.

De acordo com o WSJ, citando pessoas familiarizadas com o assunto, a gigante das redes sociais está trabalhando em um modelo de IA de alto impacto voltado para imagens e vídeos, com o codinome “Mango”. Paralelamente, a empresa está desenvolvendo o “Avocado”, seu próximo grande modelo de linguagem (LLM) baseado em texto.

O novo roteiro teria sido detalhado durante uma sessão interna de perguntas e respostas realizada hoje, com a participação do Diretor de IA da Meta, Alexandr Wang, e do Diretor de Produto, Chris Cox. Os modelos devem ser lançados no primeiro semestre de 2026, sinalizando uma estratégia de longo prazo para ir além das atualizações incrementais da atual família Llama.

O desenvolvimento do Mango e do Avocado representa o primeiro grande resultado do Meta Superintelligence Labs (MSL), uma divisão especializada criada após uma grande reestruturação ocorrida no ano passado.

Para liderar o grupo, o CEO Mark Zuckerberg orquestrou pessoalmente esforços de recrutamento de alto perfil, atraindo mais de 20 pesquisadores da OpenAI e contratando Wang, o fundador de 28 anos da Scale AI, para supervisionar a iniciativa.

A iniciativa ressalta a disposição de Zuckerberg em gastar agressivamente para reduzir a distância em relação aos rivais. Como parte da transição, a Meta teria investido mais de US$ 14 bilhões para adquirir uma participação próxima da maioria na Scale AI, consolidando o papel de Wang como o principal arquiteto da estratégia da Meta no período pós-Llama.

Durante a sessão interna, Wang enfatizou que o Avocado terá forte foco em capacidades avançadas de programação, um ponto tradicionalmente fraco dos modelos anteriores da Meta em comparação com os concorrentes.

De forma ainda mais ambiciosa, Wang observou que a Meta está nos estágios iniciais do desenvolvimento de “modelos de mundo”. Diferentemente dos LLMs atuais, que preveem a próxima palavra em uma sequência, os modelos de mundo buscam compreender a realidade física por meio do processamento de enormes volumes de informação visual.

As ações da Meta permaneceram relativamente estáveis no pós-mercado após a reportagem do WSJ, embora os papéis tenham subido 2,3% durante o pregão.

Veja também