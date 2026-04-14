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Mobilidade Deputado Doriel Barros celebra novo lote de 5 mil vagas para a CNH Rural em Pernambuco Programa amplia acesso à habilitação gratuita para agricultores familiares no estado.

O deputado estadual Doriel Barros (PT) utilizou suas redes sociais para celebrar o avanço de uma importante política pública voltada ao homem e à mulher do campo: a liberação de mais 5 mil vagas para o programa CNH Rural, fruto de uma lei de sua autoria, que garante a emissão gratuita da Carteira Nacional de Habilitação para agricultores e agricultoras familiares do estado.

Segundo o Doriel, o programa facilita a mobilidade no campo e contribui para o transporte da produção agrícola, além de ampliar o acesso à regularização de condutores no meio rural.

"Essa é uma política pública importante e eu fico muito feliz em poder lutar para que todos os agricultores e agricultoras familiares possam ter a sua carteira de habilitação na mão, acompanhando as conquistas de perto", afirmou o deputado.

Desenvolvimento

A CNH Rural é vista como uma ferramenta estratégica para o desenvolvimento econômico do interior. Para o deputado, o documento não é apenas uma autorização para dirigir, mas um instrumento de cidadania que reduz custos para o pequeno produtor, que muitas vezes depende de veículos próprios para escoar sua colheita até as feiras e centros de distribuição.

*Com informações da assessoria

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