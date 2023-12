A- A+

Agressão Deputado petista agride bolsonarista com tapa no rosto durante confusão no Congresso Washington Quaquá também usou termo homofóbico para ofender colega Messias Donato na promulgação da Reforma Tributária, em meio a discussão sobre Lula

O deputado federal Washington Quaquá (PT-RJ) agrediu o parlamentar bolsonarista Messias Donato (Republicanos-ES) durante a sessão de promulgação da Reforma Tributária no plenário da Câmara dos Deputados, nesta quarta-feira. Como mostra um vídeo compartilhado por bolsonaristas nas redes sociais, Quaquá, que é vice-presidente nacional do PT, usa um termo homofóbico ("viadinho") para ofender Donato e logo depois dá um tapa no rosto do colega.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva estava no plenário quando ocorreu a confusão. Deputados da base e da oposição duelavam aos gritos a favor e contra o governo. Os bolsonaristas chegaram a xingar o chefe do Executivo. Quaquá se aproximou de Donato e disse que iria representar contra o colega no Conselho de Ética. Na sequência, o parlamentar do Republicanos responde algo que não foi captado pelo vídeo, e Quaquá o chama de “viadinho”. Então, o bolsonarista segura o braço do petista, que filmava a cena com o celular, e Quaquá, imediatamente, desfere um tapa no rosto dele.

Em nota, Quaquá afirmou que a "reação foi desencadeada por uma agressão anterior".

"O deputado proferia ofensas contra o presidente da República quando liguei a câmera do celular com a intenção de produzir prova para um processo. Fui então empurrado, e tive o braço segurado para evitar a filmagem. Nunca utilizo a violência como método, mas não tolero agressões verbais ou físicas da ultra direita, e sempre reagirei para me defender. Bateu, levou.", afirmou o deputado.

Outros parlamentares separaram a confusão, que ocorreu perto da tribuna onde estavam as demais autoridades.

Bolsonaristas pedem a cassação de Quaquá

Nas redes sociais, parlamentares bolsonaristas cobram punição ao petista. Júlia Zanatta (PL-SC) afirmou que o PL pedirá a cassação do mandato do parlamentar no Conselho de Ética da Câmara.

"É inaceitável a agressão física a quem quer que seja na Câmara dos Deputados. Representaremos por sua cassação no Conselho de Ética!", afirmou em uma publicação.

Postagens similares foram feitas por Caroline de Toni, Nikolas Ferreira e outros deputados.

