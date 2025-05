A- A+

FUNDOS NACIONAIS Deputado quer que Haddad fale à Comissão da Câmara sobre aumento do IOF Na visão do parlamentar, o aumento "assustou o mercado"

O deputado Zucco (PL-RS), líder da oposição na Câmara, apresentou um requerimento de convocação do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para que ele preste esclarecimentos à Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara sobre o decreto que aumenta o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). Horas depois, houve um recuo parcial do Ministério da Fazenda.

Zucco quer que Haddad preste esclarecimentos "diante de possíveis impactos irreversíveis à economia".

Na visão do parlamentar, o aumento "assustou o mercado". O requerimento ainda precisa ser analisado pela Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara, cuja próxima reunião deve ocorrer na manhã de quarta.

Já há previsão de que Haddad vá a Câmara para falar com os deputados no dia 11 de junho para a audiência de Haddad. A reunião em questão é conjunta entre a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle e a de Finanças e Tributação. No encontro, a expectativa é a de que Haddad preste "esclarecimentos sobre temas diversos".

