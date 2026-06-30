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plano safra Desafio do governo é tentar fazer com que orçamento chegue onde se mais precisa, diz Motta Serão R$ 85,2 bilhões para as linhas de financiamento voltadas aos pequenos agricultores, 9% mais que na temporada passada, com juros de 0,5% ao ano a 7,5% ao ano

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou que reconhece o desafio do governo em tentar fazer com que o Orçamento possa chegar onde se mais precisa. "O Plano Safra chega a quem coloca comida na nossa mesa todos os dias. A agricultura familiar é o Brasil que trabalha cedo, o Brasil do arroz e do feijão", disse Motta, durante o lançamento do Plano Safra 2026/27 da agricultura familiar no Palácio do Planalto.

Serão R$ 85,2 bilhões para as linhas de financiamento voltadas aos pequenos agricultores, 9% mais que na temporada passada, com juros de 0,5% ao ano a 7,5% ao ano.

Para Motta, o fortalecimento aos produtores de pequena escala representa soberania alimentar ao País. "Todos projetos de fortalecimento da agricultura familiar tiveram prioridade na Câmara para promover e fortalecer agricultura familiar do nosso País.



O Plano Safra chega no momento certo com volume recorde a juros baixos e mostra que o campo familiar segue sendo prioridade, dando condições para que o pequeno produtor plante mais, produza mais, viva com mais dignidade no campo, levando desenvolvimento aos municípios", afirmou Motta.

Motta afirmou ainda que a Câmara vai acompanhar a execução do Plano Safra para que ele saia do papel e volte em comida na mesa dos brasileiro. "A Câmara tem trabalhado para aprovar orçamento do governo, e Plano Safra só é possível por colaboração do Congresso", disse.

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