A- A+

Previdência Descarte de contribuições pode aumentar valor da aposentadoria Revisão dos cálculos previdenciários ajuda trabalhadores a identificar períodos que reduzem a média do benefício no INSS, explica especialista

Trabalhadores podem estar recebendo menos do que poderiam por desconhecer a possibilidade de descartar contribuições que reduzem a média salarial. De acordo com especialistas, a razão disso são as mudanças da Reforma da Previdência (EC 103/2019).

Cerca de 70% dos benefícios pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) são de até um salário-mínimo, segundo dados da Previdência Social divulgados em janeiro de 2025. Em 2024, eram 28,5 milhões de benefícios no valor mínimo, de um total de 40,7 milhões, com o piso reajustado em janeiro de 2025.

A legislação permite excluir da média contribuições de menor valor, desde que o segurado já tenha atingido o tempo mínimo exigido pela regra de aposentadoria. Na prática, quem tem 22 anos de contribuição, mas precisa de 20 para se aposentar, pode descartar os dois anos com menores salários para elevar o valor do benefício.

Segundo o advogado previdenciário Welligton Fonseca, a análise se tornou mais relevante após a Reforma, que passou a considerar 100% das contribuições desde julho de 1994, e não mais apenas as 80% maiores. “Antes, o sistema descartava automaticamente as menores contribuições. Hoje, o cálculo é integral. Períodos com salários muito baixos, quando desnecessários, acabam achatando o benefício”, explica.

A estratégia, no entanto, exige cautela. Ao descartar contribuições, o período deixa de contar para o tempo total e para regras de transição. Também é preciso observar o divisor mínimo. “Desde 2022, o cálculo não pode considerar menos de 108 contribuições (9 anos). Se o descarte for excessivo, o valor final pode ser prejudicado”, alerta Welligton.

Revisar o histórico também permite corrigir inconsistências no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS). “Há casos de períodos sem registro ou contribuições abaixo do mínimo. Resolver isso antes do pedido evita indeferimentos ou valores menores por erro de dados”, orienta o especialista.

Para Welligton, o planejamento previdenciário é essencial para identificar a regra mais vantajosa. “Cada caso é único. Avaliar descartes e conversões antes do pedido evita perdas financeiras por falta de informação”, aponta.

Veja também