ESTADOS UNIDOS Descoberta de riqueza de minerais críticos no deserto de Utah pode dar vantagem aos EUA Empresa afirma ter encontrado 16 minerais de terras raras e críticos; reserva pode ser uma das mais significativas do país

Na corrida tecnológica, ter matéria-prima de qualidade e rara tem se mostrado fundamental para sair na frente desta disputa. Recentemente, uma empresa norte-americana anunciou ter descoberto altas concentrações de diferentes minerais de terras raras e críticos, em Silicon Ridge, Utah, Estados Unidos. O terreno foi arrendado como parte de atividades de produção voltadas a veículos elétricos, com nanossilício para baterias de íon-lítio. A região, no entanto, reservava muito mais.

A Ionic MT afirmou ter descoberto altas concentrações de 16 tipos diferentes de minerais, incluindo lítio, alumina, germânio, rubídio, césio, vanádio e nióbio, no local, disse ao The Wall Street Journal.

Esses minerais ganharam uma importância geopolítica ainda maior com a guerra comercial promovida pelo presidente dos EUA, Donald Trump. Seu uso está presente em diversos setores, da tecnologia no dia-a-dia em baterias a equipamentos de defesa. A recém-descoberta, segundo a empresa, daria vantagem em relação à China, que domina esse mercado atualmente.

"Não se consegue fabricar um veículo sem estes metais, não se consegue fabricar um caça sem alguns deles", disse Andre Zeitoun, fundador e CEO da Ionic MT, ao The Wall Street Journal.

Hoje, os Estados Unidos dependem de importação de outros países para obter determinados minerais, como o rubídio e césio, usados em relógios atômicos, e escândio, essencial para a indústria aeroespacial.

No Brasil, oito projetos de mineração de elementos de terras-raras (ETRs) em curso poderão desenvolver mais de um terço da reserva potencial do país — considerada a segunda maior do mundo.

Segundo o The Wall Street Journal, o terreno em Utah já possui licenças para mineração, o que acelerará a produção. Os minerais serão processados pela empresa em uma unidade próxima dentro do estado.

O Departamento do Interior expandiu recentemente a lista de minerais considerados críticos pelo país, incluindo cobre e urânio, por exemplo. O país não tem medido esforços para reforçar o fornecimento. The Wall Street Journal lembrou uma fala do secretário do Interior, Doug Burgum, numa conferência em Washington:

"Temos ativos neste país que pertencem ao público: terras públicas, minerais públicos, em terra e no mar, numa magnitude e abundância que praticamente nenhum país no mundo poderia imaginar", disse, na semana passada.

