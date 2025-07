A- A+

IPI ZERO Descontos para os "carros verdes" podem chegar a R$ 12 mil, diz Geraldo Alckmin Vice-presidente comemorou entrada em vigor do decreto do IPI zero para veículos menos poluentes

O vice-presidente Geraldo Alckmin disse neste domingo que os descontos para os chamados 'carros sjustentáveis' podem chegar a R$ 12 mil. Alckmin, que também é ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, comemorou o início da vigência do IPI zero para os carros 'verdes'.

"Ontem começou a vigorar o IPI zero para o carro sustentável. Daquele carro de entrada, o mais barato, foi retirado o IPI. As montadoras estão fazendo campanha, e podem reduzir o preço do carro em R$ 10 mil, R$ 12 mil", afirmou ele, durante agenda em Francisco Morato, na região metropolitana de São Paulo.

O MDIC informou que General Motors, Renault, Volkswagem, Hyundai e Stellants já pediram para integrar esse programa.

"É uma medida importante que foi tomada ajudando a população a ter acesso ao carro de entrada, aquele carro mais barato e sustentável, um carro que não polui. Ela privilegia eficiência energética, sustentabilidade", completou.

Maior acesso a veículos

Além do impacto ambiental, ele defendeu que a medida também tem caráter social, por ampliar o acesso da população de menor renda à mobilidade.

O decreto definiu a regulamentação do chamado IPI Verde, criado dentro do Mover — programa de incentivos para a indústria automobilística. Para ter direito ao IPI zero, o carro sustentável deve emitir menos de 83 gramas de gás carbônico (CO) por quilômetro, conter mais de 80% de materiais recicláveis, ser fabricado no Brasil (etapas como soldagem, pintura, fabricação do motor e montagem), se enquadrar em uma das categorias de carro compacto (veículo de entrada das marcas).

A medida que zerou o IPI desses veículos não vai reduzir receitas tributárias do governo porque está previsto também aumento de tributos de veículos mais poluentes.

Neste domingo, Alckmin participou da inauguração de um viaduto em Francico Morato, que recebeu investimento de R$ 31 milhões, sendo R$ 25 milhões do governo federal e R$ 6 milhões da prefeitura do município. A obra facilita o acesso dos motoristas a rodovias importantes da região.

