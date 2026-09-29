PNAD CONTÍNUA
Desemprego cai a 5,3% em agosto, menor taxa para o mês desde 2012; renda fica estável
Ocupação cresceu com a entrada de 774 mil pessoas no mercado de trabalho, puxada pelo emprego com carteira na indústria e na construção
Desemprego cai a 5,3% em agosto, menor taxa para o mês desde 2012; renda fica estável - Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
O desemprego segue operando nas mínimas históricas e caiu para 5,3% no trimestre móvel encerrado em agosto, ante 5,6% no trimestre encerrado em maio, informou nesta terça-feira o IBGE. É a menor taxa para o mês desde 2012.
O rendimento médio ficou estável no trimestre, mas cresceu 3,7% em um ano, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua).
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(Matéria em atualização)