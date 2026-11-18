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ocupação Desemprego cai em sete estados e no DF no terceiro trimestre do ano Bahia e Amapá tiveram os maiores recuos ante o trimestre anterior. Espírito Santo foi o único estado em que a taxa subiu

O desemprego caiu em sete estados e no Distrito Federal no terceiro trimestre de 2026, na comparação com os três meses anteriores. A Bahia registrou a maior queda, de 2 pontos percentuais, seguida pelo Amapá, com recuo de 1,9 ponto. A taxa subiu no Espírito Santo e ficou estável nas outras 18 unidades da Federação. Os dados são da PNAD Contínua, e foram divulgados nesta quarta-feira pelo IBGE.

Pernambuco teve a maior taxa de desemprego do país, de 8,6%, seguido por Amapá (7,9%) e Sergipe (7,4%). Na outra ponta, Santa Catarina (2,2%) e Mato Grosso do Sul (2,3%) registraram os menores índices. A taxa nacional, já divulgada pelo IBGE, foi de 5,2%, ante 5,4% no segundo trimestre.

O rendimento médio mensal do trabalho chegou a R$ 3.790 no país, alta de 3,6% acima da inflação em relação ao mesmo período de 2025. O Nordeste foi a única região em que a renda cresceu de forma estatisticamente significativa nessa comparação, chegando a R$ 2.714. Ante o trimestre anterior, o rendimento médio ficou estável nas cinco regiões.

Segundo William Kratochwill, analista do IBGE, o avanço da ocupação no país foi impulsionado pela construção, que teve alta de 2,8% no número de trabalhadores em relação ao trimestre anterior. O analista também destaca que o aumento do número de empregadores tem efeito multiplicador sobre a geração de postos de trabalho.

“O principal destaque reside no crescimento contínuo da ocupação, capaz de absorver contingentes de desocupados e indivíduos fora da força de trabalho. Esse movimento ocorre apesar do acréscimo de 171 mil pessoas desalentadas, em sua maioria com idade superior a 40 anos, que abandonaram a busca por emprego por não encontrarem postos considerados adequados”, apontou William.

Já o contingente de pessoas à procura de emprego havia pelo menos dois anos caiu 17,6% em um ano, para 971 mil.

A informalidade atingiu 37,5% dos trabalhadores ocupados no país. O Pará teve a maior proporção, de 58%, e Santa Catarina, a menor, de 25,7%.

Desemprego é maior entre mulheres, pretos e pardos

A taxa de desemprego foi de 6,3% entre as mulheres e de 4,3% entre os homens. No recorte por cor ou raça, o índice ficou acima da média nacional de 5,2% entre os pretos (6,2%) e os pardos (5,8%). Entre os brancos, foi de 4,2%.

Na comparação por escolaridade, a maior taxa foi registrada entre as pessoas com ensino médio incompleto, de 9,1%. Entre as que tinham ensino superior incompleto, o desemprego foi de 5%, ante 3% entre as que haviam concluído a graduação.

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