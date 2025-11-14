A- A+

Mercado Desemprego chega a 5,6% no terceiro trimestre do ano, com recuo em dois estados do país Outras 25 unidades da federação apresentaram estabilidade na taxa de desocupação na comparação com o segundo tri de 2025

A taxa de desemprego caiu no terceiro trimestre deste ano, chegando a 5,6% e renovando o recorde da série histórica iniciada em 2012. No entanto, enquanto no segundo tri de 2025 a desocupação havia caído em 18 estados, agora ela teve recuo em apenas duas das 27 unidades da federação, enquanto ficou estável nas demais.

As maiores taxas foram as de Pernambuco (10,0%), Amapá (8,7%) e Bahia (8,5%) e as menores, de Santa Catarina (2,3%), Mato Grosso (2,3%) e Rondônia (2,6%).

Os dados são da Pnad Contínua Trimestral e foram divulgados nesta sexta-feira pelo IBGE.

